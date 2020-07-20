Norris kötü ilk turun ardından kendisini suçluyor

McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlamasına rağmen çok kötü bir start aldı ve henüz ilk turda ilk onun dışına düştü.

İngiliz pilot sonrasında tüm yarış boyunca trafikteydi ve sonuç olarak güçlü sonuçlar elde ettiği ilk iki yarışın ardından Macaristan'dan eli boş döndü.

Genç sürücü, puansız geçen Macaristan yarışının ardından startta çok kötü bir iş yaptığına dikkat çekti.

Norris, “Takım harika bir iş çıkardı. Pit stoplar mükemmel değildi, ama onlar yüzünden kaybettiğim bir şey yoktu. Takımı hayal kırıklığına uğratan bendim. Hiç Macaristan'da yaptığım kadar kötü bir start almamıştım. Her şeyi kendim mahvettim. Bu pistte geçiş yapmak çok zor, bu yüzden yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Telafi etmeye çalıştım, ancak bu yarışta 13. olabildik."

"Genel anlamda bakarsak geride kalan bu üç hafta başarılı sayılabilir. Yükselmek istedim ve bunu başardım da. Ama yarışta birkaç hata yaptım. Ancak bunlar yüzünden çok fazla puan kaybettiğimi söyleyemem. Belki de Carlos ile aynı pozisyonda bitirebilirdim. Ama en fazla bir bir veya iki puan kazanırdım."

"Bu, dünyanın sonu değil ve gelecekte böyle bir fırsat ortaya çıktığında ilk onda bitirmek istiyorum. Macaristan'da, sezon sonunda önemli bir rol oynayabilecek birkaç puan kazanma şansımız oldu."

"İlk iki yarış mükemmeldi. Macaristan'da ilk kez bir hata yaptım, bu da yeterince çalışmadığım anlamına geliyor. Son üç hafta içinde olan her şeyi analiz edeceğiz ve Silverstone'da daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.