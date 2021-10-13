Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı"

Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışta, şartlar oldukça zorluydu. Üç gün boyunca devam eden soğuk havanın ardından pazar günü, yarış boyunca yağmur çiseledi ve hava kapalı olduğu için pist asla tamamen kurumadı. Bu da sürücülerin lastik yönetimini epey zorlaştırdı.

McLaren için pek de parlak bir hafta sonu olmazken, yarışta yükselmeyi hedefleyen Lando Norris'i sınırlayan şeylerden biri, başlangıçtaki sınırlı görüş gibi görünüyor.

McLaren pilotu, "Gride geliş turlarında gerçekten hiçbir şey göremedim. Aslında o kadar kötüydü ki beni oldukça korkuttu. Fakat sanırım ilk turda bir boşluk yaratmayı başardım o andan itibaren durumu çok iyi kontrol ettim."

“Sanırım bunun sebebi suyun biraz zemine oturmuş olmasıydı. Bildiğiniz gibi pist kurumadı ve her zaman biraz su vardı. Su, asfalttaki çatlaklara ya da buna benzer bir şeye girmedi." dedi.

Bu yılki Belçika Grand Prix'si, yağmurun sebep olduğu görüş problemleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle, güvenlik aracı ardında atılan üç turun ardından sona ermişti.

Norris, Türkiye'de yaşadıklarının oldukça kötü olduğunu söylerken, ilk turda vizörüne gelen suyun yağlı bir su olduğunu ve durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Türkiye'deki sprey etkisinin, başka yerlerden daha kötü olup olmadığı sorulduğunda Norris, şöyle yanıt verdi: "Biraz daha fazla diyebilirim ama diğer pistlerde, yani gittiğiniz her pistte korkunç seviyede. Burada durum sadece biraz daha kötüydü."

"İlk turdaki şey, (asfaltın yeni olması nedeniyle) sudan çok yağlı bir su gibiydi. Bu yüzden biraz daha bulanıklaştı."

F1 yarış direktörü Michael Masi, Norris'in sprey etkisiyle ilgili endişelerine rağmen, Türkiye'deki şartların Belçika'daki kadar kötü olduğuna inanmıyor.

"Yarıştan sonra birkaç sürücüyle konuştum ve sprey etkisinin, Spa'dakinden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Bundan son derece eminim."

Öte yandan Yuki Tsunoda da , yarış içerisinde attığı spini kötü görüşe bağladı.

Japon pilot, “Aynam yok gibiydi çünkü kir ve tozdan hiçbir şey göremiyordum."

"Arkada neler olduğunu göremedim, hemen arkamda bir araç olduğunu düşündüm, bu yüzden zorlamak zorunda kaldım ve spin attım. Spin tüm yarışımı mahvetti, bu yüzden yazık oldu." dedi.