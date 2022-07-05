Norris, korkunç kazadan sonra değişim çağrısı yapıyor: "Bir şeyler yapılması gerekiyor"

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Yarış, Zhou Guanyu’nun büyük kazasının ardından kırmızı bayrakla durduruldu. Alfa Romeo pilotu, lastik bariyerlerin üzerinden sekip bariyer ile çitler arasına düşmeden önce takla atıp ters dönmüş halde sürüklenmişti.

Neyse ki, tıp merkezine gönderilen Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu doğrulandı. F1’de yaşanan bu kaza öncesinde, Formula 2’de Roy Nissany ve Dennis Hauger arasında korkutucu bir çarpışma yaşandı.

Hauger; Vale virajında Nissany tarafından pistin dışına itildi ve sosis kerblerden uçarak Nissany'nin aracının üzerine çıktı. Her iki pilot da çakıl havuzuna savruldu

Halo, Nissany’yi büyük bir yaralanmadan korudu ve her iki sürücü de zarar görmeden oradan uzaklaştı. Nissany, kazaya sebep olduğu için bir sonraki yarış beş sıra grid cezası aldı.

Bir şeyler yapılmalı Bazı pilotlar daha önce sosis kerblerin kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Silverstone'daki kazaların ardından Norris'e kerblerin yasaklanıp yasaklanmayacağı sorulduğunda şunları söyledi: “Evet. Sanırım bundan birkaç kez bahsetmiştik. Ara sıra, belki de ondan kurtulduğunuz ve hiçbir şeyin olmadığı bir yıl geçiriyorsunuz ve herkes 'sorun değil' der.”

"Fakat çılgın kazalarınız var. F2'de son virajda gördüğünüz şey, hiç beklemediğiniz bir anda bile gerçekleşebilir.”

"Bence Halo bugün gerçekten birinin hayatını kurtardı, bunu görmek güzel. Fakat evet, bir şeyler yapılması gerekiyor.”

"Bu her zaman zordur çünkü kerb ne olursa olsun, nerede olursanız olun, bir araç size doğru geliyorsa, bu asla iyi bir şey değildir.”

"Ancak bir şekilde havaya uçma şekilleri, muhtemelen bunun gibi bir durumda, sadece bir yan darbeden daha kötü sonuçlanıyor."

Formula 1 yarışı da Zhou'nun kazasının ardından yaklaşık bir saat durduruldu.

Büyük kazadan sonra kırmızı bayrak çıkmasıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda, Norris bunun asla kolay bir şey olmadığını kabul etti.

McLaren pilotu, "Asla izlemek isteyeceğiniz bir şey değil."

"Her şeyi bir kenara bırakmanın da önemli olduğunu düşünüyorum çünkü o an neler olduğunu bilmek istediğiniz kadar bilmek de istemiyorsunuz."

"Çünkü her zaman bu durum içerisinde olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Zhou olayda talihsiz bir yolcu gibiydi, yanlış bir şey yapmadı. Bu yüzden zor bir durum."

"Sanırım bu da aldığımız riskler arasında. Ne zaman gerçekleşebileceğini, asla olmasını istemediğimiz kadar biliyoruz.”

"Yani sadece deniyor ve ona bakıyor ve analiz ediyorsunuz. Kesinlikle kötü hissediyorsunuz ama sonra işinize devam etmek zorundasınız. Kaskınızı takıp ve devam ediyorsunuz.”

"Vizörü çektiğinizde, aklınızın bir köşesinden kayboluyor. Sanırım o anı kafanızdan çıkarmalısınız. Bunu düşünüyorsanız ve aklınızı karıştırıyorsa, performansını kaybedersiniz.”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotoğraf: JEP / Motorsport Images