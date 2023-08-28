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Norris: "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam manşet olacağım"

McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda Grand Prix'sinde yanlış stratejiyi seçmelerinin ardından çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, yoğun yağmurun geldiği ilk turlarda pite en geç gelen isimlerden birisiydi ve bunun bedelini ağır ödedi.

Rakiplerine kıyasla çok fazla zaman kaybeden Norris, gerilere kadar düştüğü yarışta damalı bayrağı ancak yedinci görebildi -bu da ikinci başladığı göz önüne alındığında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Yarıştan sonra yüzü epey asık olan Norris, ilk turda pite gelmek istemesi fakat bunun geri çevrilmesiyle ilgili, "Çok fazla konuşmayacağım yoksa manşet olurum ve bu konuda gerçekten kötü hissediyorum."

"Bence yanlış ve kötü bir karar verdiğimiz açık."

"Bu gözden geçireceğimiz, konuşacağımız ve tartışacağımız bir konu, çünkü sanırım bu sezon birkaç kez böyle bir şey yaptık."

"Sezon boyunca bu tür şeylerle çok fazla pozisyon ve çok fazla puan kaybettik."

"Yarışın ikinci bölümünde bunu telafi ettik, daha doğrusu telafi etmedik ama doğru kararı verdik; pite ilk girenlerden biri olduk. Bu sayede biraz zaman kazandık, George'u geçtik."

"Fakat ilk bölüm harika değildi." dedi.

Norris, 2021 Rusya GP'de de benzer konumdaydı.

Bunun takımın zayıf noktası olup olmadığı sorusuna Norris, "Değişiyor, bence genellikle kaybettiklerinizi kazandıklarınızdan daha fazla hatırlıyorsunuz."

"Gerçekten aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Bence oldukça farklılar ve o günden beri bence bazı iyi adımlar attık."

"Pek çoğunda iyi bir ilerleme kaydettik fakat böyle bir günde, olmamız gereken yerden çok uzakta olduğumuz aşikârdı." cevabını verdi.

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves his pit box

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves his pit box

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, önemli bir fırsatın kaçtığını da ekliyor.

"Hızın ve stratejinin önemli olduğu zamanlar vardır ve bugün bizi mahveden şey stratejiydi."

"Hızın kötü olduğunu düşünmüyorum, hızımız iyiydi. Fakat evet, yeterince iyi değildi, Aston'a kıyasla hızımız nasıldı bilmiyorum Mercedes'e kıyasla oldukça kötüydü."

"Yani bugünkü hızımız dün sıralama turlarındaki hızın çok uzağındaydı. Tek tur tempomuz hâlâ yarış hızımızdan çok daha rekabetçi."

"Sanırım bu giderek belirginleşiyor. Bunu düzeltmek ve ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz ama şu an için yeterli değil."

Yine de McLaren, iki araçla birden puan almış oldu.

"Böyle bir günde bile yedinci olduğum için çok mutluyum çünkü her şey çok daha kötü olabilirdi."

"Monza'nın Spa'ya benzeyip benzemeyeceğini bilmiyorum, bence çok zorlu bir hafta sonu olacak. Havanın bize yardım edip etmeyeceğini bilmiyorum."

"Belki öyle olur ama düzlükler şu anda zayıf noktamız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."

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