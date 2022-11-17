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Formula 1 Haberler

Norris: "Komiserler kurulunda daha fazla eski F1 pilotu olmalı"

Charles Leclerc ile yaşadığı temasın "yarış kazası" olduğunu söyleyen Lando Norris, komiserler kurulunda daha fazla eski Formula 1 pilotunun bulunmasını istiyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Norris: "Komiserler kurulunda daha fazla eski F1 pilotu olmalı"
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İlk turlardaki güvenlik aracının ardından yarış yeniden başladığında Leclerc ile mücadele eden Norris, Leclerc'e arkadan temas etmiş ve rakibinin spin atarak hafifçe bariyerlere çarpmasına sebep olmuştu.

Yola devam edebilen Leclerc, pite girip ön kanat değiştirdikten sonra yarışa devam etti ve iyi bir tempo tutturarak podyumun 1 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Norris ise temas nedeniyle beş saniye zaman cezası ve iki ceza puanı aldı. Pitlerde cezasını çeken İngiliz pilot, bitime 20 tur kala bir elektrik sorunu nedeniyle yarışa veda etti.

Abu Dhabi yarış hafta sonu öncesi yaşananların bir "yarış kazası" olduğunu savunmaya devam eden ve komiserler kurulunu eleştiren Norris, FIA'nın komiserler kurulunda daha fazla eski F1 pilotu bulundurmasını istiyor.

Norris, "Leclerc dışarıdan atak yapmaya çalıştı, bu da yarışmanın bir parçası. Daha iyi bir çizgiden gidebilirsin diyen varsa araba kullanmayı deneyebilir."  

"Hakemlerin kendilerini benim yerime koymaları çok zor, mesela bu durumda.

"Leclerc dıştan atak yapmaya çalıştı, bunu yaparak risk aldı. Yarışmaya başlarken öğrendiğiniz ilk şey normalde dıştan atak yapmamaktır, bunu yapacaksanız epey boşluk bırakmanız gerekir."

"Pistin en hızlı virajındaydık, dolayısıyla riskli pozisyonda olan o idi, ben değil. Elimden gelen her şeyi yaptım, onu geçmeye ya da başka bir şey yapmaya çalışmadım, bu sadece aptalcaydı, kendi yarışımı mahvetmek istemedim."

"Eğer herhangi biri veya Charles benim yerimde olsaydı o da aynısını yapardı. Herhangi bir iyi sürücü benim yerimde olsaydı aynısını yapardı." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, collide, resulting in a spin

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, collide, resulting in a spin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris "komiserler kurulunda daha fazla sürücü bulunmasını" istiyor, ancak aslında Brezilya'da iki pilotun hakemlik yaptığını gördük: Derek Warwick ve Roberto Moreno. 

Bu konu hakkında konuşan Norris, "Olaya sadece bir dış kameradan bakıp kazaya neyin sebep olduğunu anlamak zor."

"Dolayısıyla, benim ya da Charles'ın durumunda olmanın nasıl bir şey olduğunu anlayabilecek daha fazla pilot hakemlik yapmalı." 

"Hakemlere laf söylemek istemiyorum ama çoğu zaman araçta bulunmanın ve bizim viraj aldığımız hızlarda araba sürmenin nasıl bir durum olduğunu anlamadıklarını düşünüyorum." dedi.

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