Norris: "Komiserler, ceza kararlarını 'aceleye getiriyor' ve 'tahmin ederek' veriyor”

Lando Norris, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'e pist dışından yaptığı geçişle ilgili karar vermekte “acele” eden Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si komiserlerinin, sonucu pilot katkısı olmadan “tahmin ettiğini” söyledi.

Norris, Max Verstappen'e 12. virajda yaptığı ve her iki pilotun da pist dışına çıktığı geçişi için 5 saniyelik bir ceza aldı ve zaman cezasının etkisini ortadan kaldıracak kadar avantaj sağlayamadı. Ceza, ancak son turda verildi.

Bu sayede Verstappen son yarış sonuçlarına göre üçüncü oldu ve beş hafta sonu kala Norris ile arasındaki puan farkını 57'ye çıkardı.

Komiserlerin bir sonuca varmak için izledikleri süreç hakkında konuşan Norris, kararın diğerleriyle “tutarsızlık” gösterdiğini ve durumun tam olarak hesaplanması için pilotların katkısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Norris, “Bence yine tutarsızlık var ama bu zor bir durum. Bana göre bu, aceleyle alınan bir karar ve bizim görüşlerimizi dinlemiyorlar ya da anlamıyorlar ki bu görüşleri yarış sonrası almalılar.”

“Puanları değiştirmemek için o anda bir karar vermek istiyorlar ama bu aceleye getirilmiş bir karar ve benim ya da takımımın ya da Max'in görüşlerini duymuyorlar.”

“Bu belki de en doğru şey değil, ama bugün ceza geldi ve yapabileceğim pek bir şey yok, sadece bunu kabul edebilirim. Denedim, ikimiz de denedik, harika bir mücadeleydi.”

Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Gerçekten keyif aldım. Çok zordu. Max çok iyi sürdü ve çok iyi savunma yaptı. Sonunda öne geçti, bu yüzden onu tebrik ediyorum.”

“Böyle bir cezaya itiraz edebileceğinizi sanmıyorum, bu da yine saçma bir şey çünkü sadece tahminde bulunuyorlar ve bence komiserlik böyle yapılmamalı. Ama onlar için de zor bir iş, bu yüzden onlara karşı bir şikayetim yok.”

“Bence bu daha çok, arabanın içindeyken her şeyi bizim kadar iyi göremedikleri ve anlayamadıkları gerçeğinden kaynaklanıyor. Hepsi bu.” dedi.

Verstappen'in savunmasında “aşırıya kaçıp kaçmadığı” sorulduğunda Norris, şampiyonluk yarışındaki rakibinin virajlara çok hızlı girdiğini ve kendisinin de buna ayak uydurmaya çalıştığını söyledi.

Norris, kendi geçişini Verstappen'in 1. virajdaki hamlesiyle kıyasladı ve Verstappen'in onu pist dışına zorladığı bu durumda pozisyonunu koruduğunu fakat buna rağmen herhangi bir ceza almadığını ifade etti. Ayrıca, ilk virajdaki olayların neden farklı değerlendirildiğini sorguladı.

İngiliz pilot, “Bence Max her iki seferde de pist dışına çıktı. Beni geride tutmak için çok çaba sarf etti.”

“Max ile ilgili olan şey, kendinizi adamanız gerektiğidir, insanlar bu tür şeyleri anlamıyor. Max'e karşı yarım yamalak yarışamazsınız.”

“1. virajda kendimi yeterince vermediğim için mi böyle olduğunu söylemek biraz zor ama o kadar çok hızlandı ki yine pist dışına çıktı.”

“Birinin iç tarafına dalıp, pist dışına çıkıp sonra da pozisyonu koruyamam ama nedense ilk virajın birinci turunda bu tamamen normal kabul ediliyor. Zor bir durum. Ne diyebilirim bilmiyorum. Bugün canım yandı." diye ekledi.