Norris: "Kırmızı bayrak periyotları hiç adil değil"
Kırmızı bayrak periyotlarından memnun olmadığını açık açık belirten Lando Norris'e göre Formula 1'in bu konuyu gözden geçirmesi gerek.
Melbourne'daki mücadele, toplam dört kırmızı bayrak ve üç durarak start nedeniyle tartışmalara sahne olurken, yarış güvenlik aracının arkasında bir geçit töreni şeklinde tamamlandı.
Birçok kişi özellikle 57. turdaki yeniden startı kaza riskini arttırdığı için gereksiz bulurken, lastiklerin yol tutuşu seviyesi ve güneşin batmaya başladığı bir saatte yarışa devam edilmesi de tepki çekti.
FIA'nın yarışların devam edebilmesini sağlamak için kırmızı bayrak gösterme konusunda oldukça istekli davranması, kaostan istifade ederek altıncı olmasına rağmen Lando Norris'in de hoşnut olmadığı bir durum.
Norris, "Kırmızı bayrak görmek oldukça zor, nitekim çok şanssız olabileceğinizi hissediyorsunuz. Bundan nefret ediyorum."
"Bu gibi durumlarda hareketli startların daha iyi olduğunu hissediyorum, nitekim durarak startlarda çok iyi bir yarış çıkarsanız dahi birisi çok aptalca davranıp ilk virajda blokaj yaşadığı için yarışı bitiremeyebilirsiniz."
"Yeniden startları sevmiyorum. İyi bir iş çıkarmasına rağmen yarış dışı kalan pek çok pilot için adil olduğunu düşünmüyorum. FIA'nın bu konuda bir şeyleri değiştireceğinden şüpheliyim." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yorumlarını detaylandıran Norris'e göre Yarış Kontrol günün sonunda daha iyi bir şov için kırmızı bayrakları ve durarak startları tercih etmeye meyilli.
Norris, "Bence yarışı güvenlik aracının arkasında bitirseydik işler daha kolay olurdu"
"Birisi ilk virajda aptalca bir şey yapıyor, lastiklerini kilitliyor ve yarışınız bitiyor. Neden? Çünkü şovun daha heyecanlı bir hal almasını istiyorlar."
"F1'in aynı zamanda bir şov olduğunu biliyorum ancak buraya sadece iyi bir şov sergilemek için gelmedik. Birbirimizle yarışmak ve mümkün mertebe adil olmak istiyoruz, ancak bu durum herkes için adil değil."
"Kırmızı bayrak göstermenin tüm amacı şovu devam ettirmek gibi geliyor."
"Bence işin bu kısmının yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum; sadece biraz kafa yorulması lazım."
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