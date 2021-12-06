Norris: "Kırmızı bayrak altında lastik değişimine izin verilmesi aptalca ve kuralın değişmesi gerekiyor"

McLaren sürücüsü Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk bölümünde altıncı sıradaydı ve Mick Schumacher'in kazasından sonra güvenlik aracından faydalanıp, pit stop yaptı.

Bazı isimler pite girmemeyi seçtiler ve bu sayede yükseldiler. Norris ise pit stop sonrası 14. sıraya kadar gerilemişti.

Fakat bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrak gösterildi ve araçlar pite döndü. Lastik değişimi serbest olduğu için, güvenlik aracı arkasında pit stop yapan pilotların avantajı ortadan kalktı.

Norris geçen sezon hem İtalya hem de Toskana GP'de benzer bir kaderi paylaşmış ve geride kalmıştı. Bu sebeple oldukça sinirli görünüyordu.

Norris şöyle konuştu: "Bunu birkaç kez yaşadım, tıpkı geçen yıl Monza'da olanla aynıydı. Kırmızı bayrak sayesinde bedava bir pit stop kazanıyorsunuz, bu da bugün yarışımızı mahvetti."

"Bence Mugello'da da yarışımızı mahvetmişti ve burada da aynısıydı. Tabii ki her zaman kötü tarafta olan isim oluyorum, bu yüzden muhtemelen benim için herkesten daha berbat hissettiriyor. Fakat bence kaldırılması gereken çok adaletsiz bir kural."

"Bence bunu, iki farklı lastik setinin pit stopla birlikte kullanılması gerektiğine yönelik başka bir kuralla değiştirmeliler, ki bu bence kabul edilebilir bir şey. Mevcut sistem açık konuşmak gerekirse her şeyi mahvediyor."

"Ortaya koyduğunuz bütün çaba, aptalca bir kural yüzünden ellerinizin arasından kayıp gidiyor."

Norris, konuyu daha önce FIA yarış direktörü Michael Masi ile sürücü brifinglerinde konuştuğunu söyledi.

"İlk kez yaşadığımı ve ardından ikinci kez olduğunda bunu gündeme zaten getirdim. Neye ihtiyacım olduğunu, ne istediğimi ya da neye inandığımı söyleyebilirim fakat kuralları ben yazamam."

"Açıkçası mevcut kural, yarışı TV açısından daha heyecan verici kılıyor, yani odaklanmak istedikleri şey buysa ve izlenmelerin yüksek kalmasını istiyorlarsa tabii ki böyle devam etsinler. Fakat bence bu, benim açımdan yarışları mahvediyor, harcadığınız tüm çabayı heba ediyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris daha sonra önündeki bazı isimleri geçti ve yarışı 10. sırada tamamlayıp, önceki yarışlara benzer şekilde sadece bir puan aldı.

Motorsport.com'a son dönemdeki form durumu hakkında konuşan Norris, "Bu, çok kötü bir şey çünkü bence çok daha fazlasını hak ediyoruz. Görülenden çok daha iyi bir iş çıkardık."

"Elbette birkaç hata yaptım, mesela Brezilya onlardan birisiydi. Fakat Katar ve burada iyi puanlar almalıydık."

"Her iki yarışta da takım olarak Ferrari'yi geçmeli ve en azından bazı -önemli- puanlar almalıydık. Belki -nihai- sonucu değiştirmeyecek ama bulunduğumuz yerden çok daha yakın olmamız gerekiyordu."

"Fakat şartlar, kurallar ve birkaç hafta önce lastiğin patlaması nedeniyle ne kadar güçlü veya hızlı olursak olalım elimizden bir şey gelmiyor. Bu gerçekten berbat bir his." dedi.