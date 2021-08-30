Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu"

Norris, Spa’daki sıralama turlarında yağmurlu şartlar altında Eau Rouge’da büyük bir kaza yapmış ve ardından genel kontroller için hastaneye sevk edilmişti. Bu kontrollerin ardından Norris’in pazar günkü yarışa katılmasına izin verilse de pazar günü Belçika Grand Prix’si bir türlü start alamadı.

Güvenlik aracının ardında 2 formasyon turu atıldıktan sonra yarış durduruldu ve yeniden başlamadı. Böylece minimum sayıda tur gereksimi karşılandığı için pilotlar normalde alacaklarının yarısı kadar puan aldı.

Spa’daki yağmurlu yarışta puan alamayan Norris, şunları söyledi: “Olumlu yönden bakarsak zaten sadece yarım puan verildi. Şu anda rekabet ettiğim pilotlar da hiç puan alamadı ya da sanırım sadece Charles 1 puan gibi bir şey aldı.”

“Takım olarak da Ferrari’den fazla puan kazandık ki bu önemli. Buraya yarışmak için geldik, yarışmak istiyoruz. Bu yüzden sanırım, dün yaşadığım sorunu telafi etmek konusunda hayal kırıklığına uğradım.”

Pilotlar tarafından en çok eleştirilen konu ise 2 tur için puan dağıtılmasıydı ve Norris de bugün için puan verilmesini doğru bulmuyor.

“Hayır, bence bugün puan verilmemeliydi. Bugün çok [piste çıktık] ve bence yarışın bir kısmında yarışmış olsaydık [bu mantıklı olurdu] ama güvenlik aracının ardında sadece insanlar puan alsın diye tur atmak doğru değildi.”

“Belki 1. olsaydım ve epey fazla puan kazanmış olsaydım bunun tam tersini söylerdim. Daniel’ın Ferrari’den fazla puan kazanmasıyla bugün bize faydalı olsa da bence bu yarış puanları hak etmiyordu çünkü günün sonunda bir yarış değildi.”

Bu yorumlarına rağmen Norris, hem rakibi hem de yakın dostu olan George Russell’ın sonunda podyuma çıkmayı hak ettiğini düşünüyor.

“Evet, düzgün bir podyuma çıksa güzel olurdu! Eminim ki yine de bunu kabul eder. Günün sonunda bunu hak etmişti.”

George Russell, Williams, 2nd position, with his trophy and Champagne 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images