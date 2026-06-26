Norris: “Keşke bu arka kanat tasarımına üç ay önce sahip olsaydık”

Britanyalı pilot, "Macarena" adı verilen ters arka kanat tasarımının bu hafta sonu Avusturya'da test edilecek olmasının, gelişim yarışı açısından rakiplerine kıyasla "üç ay" geride olduklarının bir kanıtı olduğunu söyledi. Gridde ilk kez sezon öncesi testlerinde Ferrari SF-26'da görülen bu radikal konsept, kısa süre sonra Red Bull tarafından da benimsenmişti.

Norris, McLaren’in "Macarena" tasarımıyla ilk kez Avusturya’da piste çıksa da bu tasarımın yarışta kullanılması beklenmiyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Norris, "Dürüst olmak gerekirse bu sadece bir test kanadı, yani bu hafta sonu onunla yarışacağımızı bile düşünmüyorum.”

“Sadece gerçekten verim alabileceğimizden emin olmak için test ediyoruz, umarım her şey yolunda gider. Takımın araca güncellemeler getirmek için bu kadar sıkı çalışmasından çok memnunum. Parça kusursuz çalışsa bile bu hafta sonu yarışta araca takılacağını sanmıyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

"Kanat tasarımının yarış mesafesine dayanabilmesi için bazı iyileştirmeler yapmalıyız ve düzgün çalıştığını iyice test etmeliyiz; belki birkaç yarış sonra tamamen araca entegre edebiliriz.”

“Bu kolay bir proje değil; böyle karmaşık bir kanadı anlamak ve çözmek zaman alıyor. Yine de çok havalı, yenilikçi ve göze güzel gelen bir tasarım.”

“Ferrari bu sezonun başında kanadı kullandığında tüm görenleri şaşırtmıştı. Birilerinin kuralları, maddeleri bu kadar iyi anlayıp o gri alanların etrafından nasıl dolaşacağını çözmesi gerçekten inanılmaz.”

“F1'i çok özel kılan şeylerden biri de insanların bu tarz konseptler üretebilmesi. Ancak keşke bu arka kanat tasarımına üç ay önce sahip olsaydık.”

“Gelişim anlamında üç ay gerideyiz derken tam olarak bunu kastediyorum. Bu hafta sonu için sadece test edilecek, umarım birkaç hafta içinde tamamen kullanmaya başlarız."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Avusturya'nın kendileri için iyi bir yarış olmasını umduğunu belirten Norris hafta sonundan beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: "Burası her zaman keyif aldığım, iyi sürdüğüm ve başarılı olduğum bir pist.”

“Geçen yıl burada çifte zafer elde ederek harika bir yarış çıkarmıştık. Teoride bize daha çok uyan pistlerde iyi olmayı hedefliyoruz; burası da bize uygun yerlerden biri gibi görünüyor.”

“Ancak güçlü ve zayıf yönlerimizi de biliyoruz, burada çok yavaş virajlar var. Monako, yavaş virajlarda ritim yakalayamadığımızı kanıtladı. Diğer yandan çok yüksek hızlı virajlar da mevcut ve buraların da bazı takımlara göre aracımızın en güçlü olduğu noktalar olmadığını biliyoruz.”

“Dolayısıyla aracı doğru çalışma aralığına getirebilir ve iyi bir denge yakalayabilirsek, bizim için kesinlikle güçlü performans gösterebileceğimiz bir pist. Ancak ne olacağını şimdiden kestirmek zor"