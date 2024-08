Norris, kendisini eleştirenleri haksız çıkardığı için mutlu

Lando Norris, Woking takımıyla yeniden sözleşme imzalamaya yönelik erken kararıyla ilgili eleştirilerle karşı karşıya kaldıktan sonra bu kararı eleştirenlerin haksız çıkarmış olmasının “güzel” olduğunu söylüyor.

Norris, bu yıl yeni bir sözleşmeye imza atan ilk sürücülerden biri oldu ve Britanyalı sürücü, McLaren ile yeni bir çok yıllık anlaşma yaptı.

Bu, Lewis Hamilton’ın 2025’te Mercedes’ten Ferrari’ye geçeceğini duyurmasından sadece birkaç gün önce, 26 Ocak’ta açıklandı.

Norris, hemen ardından bu kadar erken imza atma kararından pişman olup olmadığı konusunda sorgulandı. Takım patronu Andrea Stella’nın Şubat ortasında McLaren’ın 2024 aracında çözmeyi hedeflediği “tüm alanları” ele almadığını söylemesi de yardımcı olmadı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sadece puan alabildikleri için Norris'in kararını sorgulamaya devam eden Naomi Schiff “şu anda bu sözleşmeyi imzalamasına gerek olmadığını” söylerken Damon Hill “belirgin bir seçeneğin olmadığından” bahsetti.

Ancak sezonun 14 yarışı geride kalırken Norris ve McLaren bu yorumları susturdu ve İngiliz sürücü, Miami Grand Prix'sinde aldığı ilk F1 yarış zaferi de dahil olmak üzere sekiz podyuma çıktı.

Norris, Sky F1’e, “Aynı fikirde olmayan ya da bunun aptalca bir şey olduğunu düşünen pek çok insan vardı, bu yüzden bazılarının yanıldığını kanıtlamak güzel.”

“Onları haksız çıkaran ben değildim, takım haksız çıkardı. Gerekli olanı elde ettiler.”

“Sanırım bir takımın içindeyken ve F1’in içindeyken, dışarıdaki insanların anladığından çok daha fazlasını anlıyorsunuz.”

“Bu şeylerden biri, sahip olduğumuz yapı, takım içindeki moraldi. Bu, geçen yıl zaten gördüğüm bir şeydi.”

“Ve bu yıl takıma eklenen daha da fazla şey vardı.”

“Güzel bir şekilde, doğru olduğunu düşündüğüm şeyin doğru olduğunu ve takıma olan inancım ve güvenimin boşa çıkmadığını görmek güzel.” dedi.

Norris, Sürücüler Şampiyonasında Max Verstappen’in 78 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi, McLaren ise Red Bull’un 42 puan gerisinde Takımlar Sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Norris, “İyiyiz ve takım çok iyi durumda, birbirimize güveniyoruz, çok iyi çalışıyoruz ve bizim için en önemli şey bu.”

“Bu bizim güçlü yanımız. Şu anda yaptığımız şeyi yapmamızın ve F1'deki en iyi takımlardan biri, hatta en iyisi olarak performans göstermemizin nedeni bu.”

“Bu yüzden bulunduğumuz yer ve yaptıklarımızla gurur duyuyorum ve bunu sürdürmeye çalışmak bizim görevimiz.” dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images