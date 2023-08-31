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Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi

Hollanda GP'sinin ilk turlarında pite gelmeme kararına epey öfkelenen Lando Norris, telsiz mesajlarının takım tarafından yanlış anlaşılmadığını söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying

Zandvoort'taki yarışa ikinci sıradan başlayan Norris, ilk turda da, ikinci turda da pite girmeyerek büyük avantajı tepti ve kendini puan barajının dışında buldu.

Yarış mühendisinin pistte kalmaları yanındaki talimatına öfkeyle yanıt veren Norris, "Ne oluyor lan, aptal mısın sen?" gibi sert bir ifade kullandı.

Perşembe günü basın toplantısında bu ifadesi hakkında konuşan Norris, böyle mesajların kendisini "aptal gibi gösterdiğini" düşünse de ses tonu nedeniyle birçok kez yanlış anlaşıldığını da belirtmekte.

Autosport tarafından kendisine ve takıma telsiz konuşmalarını gözden geçirip geçirmediği sorulduğunda "Kısa süre önce biraz konuştuk."

"Sonradan baktığınızda hep 'kendimi aptal gibi gösterdim' diye düşünürsünüz, oldukça anlaşılabilir bir şey."

"Ama konuştuğum insanlar asla farklı bir şeyleri kastetmediğimi biliyorlar."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

"Kararlarımızda ve stratejimizde bazı hatalar yaptık. Bunların bir kısmı o anki duygulardan kaynaklanıyor."

"Radyoda hep ağlıyor ya da sızlanıyormuşum gibi konuşuyorum, neden bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum!"

"Araçtayken kendimi gerçekten rahatlamış ve sakin hissediyorum ama sonra kendimi dinlediğimde tam tersiyle karşılaşıyorum."

"İnsanlar her zaman olayları dışarıdan değerlendiriyor ve yorum yapmaktan hoşlanıyorlar ama takımdaki herkes benim nasıl çalıştığımı ve nasıl konuştuğumu biliyor."

"Onlar bunu bildiği ve ben de onların işleri nasıl yaptığını, benimle nasıl konuştuklarını ve olayları nasıl yorumladığımızı bildiğim sürece bir sorun yok."

"İnsanların dışarıdan gördüklerini... önemsiyorum ama bir bakıma önemsemiyorum çünkü işimi yapıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum." dedi.

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