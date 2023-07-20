Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Son iki yarıştır aracına büyük güncellemeler ekleyen McLaren, Lando Norris'in Avusturya'da aldığı dördüncülüğün ardından son yarış İngiltere'de çok daha iyisini başardı. Norris ve takım arkadaşı Oscar Piastri, sıralamalarda 2 ve 3. olmalarının ardından yarışta da benzer şekilde bitirecek gibi duruyorlardı ancak güvenlik aracı nedeniyle Piastri şanssızlık yaşadı.

Buna rağmen McLaren Norris ile ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı.

Norris, daha düşük hızlı virajlara sahip Hungaroring öncesinde temkinli olsa da bu pistte düşünüldüğü kadar kötü olmadıklarını söyledi.

Norris, "Dışarıdan görüntü nasıl olursa olsun, yavaş hızlı virajlarda çok iyi değiliz. Berbat olduğumuzu düşünmüyorum. Tamamen düşük hıza odaklanırsanız, fena değiliz. Monako'ya bakarsanız, orada fena değildik. Ancak bazı ödünler vermeye başladığınızda, yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde yavaş hızlı pistlere göre daha büyük kazanç sağlıyoruz. Yani burada kötü değiliz, geçen seneye bakarsanız, sezon başında çok fazla zorlandığımız araçla burada fena bir hafta sonu geçirmemiştik. Bu yüzden umutlu olmak istiyorum. Ancak yüksek hızlı virajlar olmadığı için Silverstone kadar iyi olabileceğimiz konusunda şüpheliyim." dedi.

Buna karşı Norris, Hungaroring hafta sonunun McLaren'in son güncellemeleri değerlendirmesi açısından iyi bir test olabileceği görüşlerini kabul ediyor.

Norris, "Öyle diyebilirim. Yine de tam manasıyla doğru bir test olmayacak. Bizim için daha kötü olan pistler her zaman olacak. Ancak bu pistin bizim için kötü bir pist olduğunu düşünmüyorum. Buradaki asfalt nedeniyle, yol tutuşu daha iyi. Virajlar oldukça uzunlar ve bu bizim güçlü yönümüz değil. Ancak yine de düşük hızlı deseniz bile, burada virajlar aşırı yavaş değiller. Bu açıdan, gelecek bazı pistlerde daha büyük testler olacak. Yüksek hızlı pist olmadığı için iyi bir test olabilir. Belki 4. ve 11. virajlar iyi test olabilir. Araçlar arasında çok büyük fark olacağını düşünmüyorum çünkü burası yüksek hızdan ziyade daha çok orta hızlı olacak. Ancak yine de daha iyi bir test olacak. Son birkaç pist, sezonun diğer bölümlerine göre daha iyi görünmemizi sağladı." dedi.

Norris, düşük hızlı virajlarda yaşadıkları sorunların bir kısmını bu sene çözebileceklerini ancak bir kısmını gelecek seneden önce çözme şanslarının olmadığını düşünüyor.

Norris, "Yaşadığımız sorunların bir bölümü aerodinamik, bu yüzden onlara odaklanabiliriz. Ancak aynı zamanda aracın kontrol karakteristiğiyle de alakalı bir durum var ve bu durum tamamen aerodinamiklere bağlı değil. Aerodinamikler, yük ekleme açısından yani performans ekleme açısından en kolay yol. Yani yavaş virajlarda Red Bull kadar yere basma gücüne sahip olduğumuzu söylesek bile, onlar gibi doğru dengeye sahip değiliz, bu da bizi kısıtlayan şey. Yani biraz her ikisi de diyebiliriz. Nasıl performans gösterdiğimiz konusunda sadece aerodinamiklere değil, aynı zamanda mekanik alana da bakıyoruz ve her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Norris, Avusturya'da son 5, hatta son 10 yıl içerisinde getirdikleri en büyük güncellemenin ardından, sene başına göre daha iyi bir kadroya sahip oldukları için 2024 için daha umutlu olduğunu söyledi.

"Şu anda sahip olduğumuz insanlar ve odak noktamızla, aracı anlayış açısından daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Avusturya'ya getirdiğimiz güncellemeler, McLaren olarak son 5 sene içerisinde getirdiğimiz en büyük güncellemeydi. Aracın kendisi, sene içerisinde güncelleme bulmaya çalışma açısından McLaren'deki kariyerim boyunca gördüğüm en büyük güncellemeydi. Bu bir gerçek. O tarihten önce de sanırım 2012'de ya da o civarda araçta başka sorunlar yaşadıkları için B araç getirmişlerdi. Bu açıdan, gerçek manada ilk defa büyük ilerleme kaydetmemizi sağlayan bir güncellememiz oldu. Yani (2024 öncesinde) son birkaç seneye göre daha fazla umutluyum."

"Diğer taraftan neler yaptığımızı biliyorum. Rüzgar tüneli geliyor, simülatör geliyor, teknik kadro olarak sahip olduğumuz insanlarla gelecek sezona doğru bir şekilde başlamak için en güçlü noktadayız. Şu ana kadar bunu başaramamıştık. 2020'de biraz iyi başlamıştık ancak bu sene öyle olmadı. Sezona Avusturya'daki gibi başladığımızı ve oradan ilerlediğimizi hayal edin. Bu durumda bizim için farklı bir dünya olurdu. Bu yüzden 2024 için daha umutluyum." dedi.