Norris: "Kendimi araçta rahat hissediyorum"
McLaren pilotu Lando Norris, cuma gününün ardından araçta rahat hissettiğini söylüyor.
Lando Norris, karmaşık şartlarda geçen cuma günkü ilk antrenman seansını 13. sırada tamamladı ve geride kalmış oldu.
Yine de mutlu görünen İngiliz pilot, şöyle dedi: "Kanada gibi gerçekten sevdiğim bir piste geri dönmek harika."
"Gün bizim için iyi geçti ve hava koşullarının değişiyor olması aslında bize yardımcı oldu."
"En iyi ayarları elde etmek için çok çaba sarf ettik."
"Denge anlamında kendimi rahat hissediyorum ve en önemli şey de bu. Ancak pist ıslak olduğunda aracın karakteri tamamen değişiyor ve buradaki kızaklama hissi belki de diğer yerlerden daha kötü."
"Yine de ilerleme kaydediyoruz ve sıralamalarda iyi sonuçlar elde etmek için yarın çalışmaya devam edeceğiz."
Oscar Piastri ise ilk onun dışında kalmasına rağmen sonuçtan memnun.
"İkinci antrenman seansında pist hakkında çok şey öğrendim. O seansın süresi yarım saat arttı ve bu sayede tüm programı tamamlamayı başardık."
"Çok fazla tur attığım için mutluyum, hem tek tur hem de yarış temposu üzerinde çalıştık, ki bu iyi bir şey."
"Aracın direksiyonunda kendimi rahat hissettim, iyi bir tempoya sahip olduğumu görebiliyoruz."
"Çok engebeli olmasına rağmen bu pistte sürüş yapmak eğlenceli ama yine de hoşuma gitti."
"Seansın sonunda hava aniden kötüleşti fakat ıslak zeminde sürüş yapma şansımız oldu."
"Hafta sonunun kalan günlerinde bizi nelerin beklediğini göreceğiz fakat başlangıç genel olarak cesaret verici."
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