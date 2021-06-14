Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''
Formula 1 Haberler

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı

McLaren pilotu Lando Norris, direksiyonun başında özgüvenli hissettiğini ve bunun "nadiren" hissettiği bir duygu olduğunu söyledi.

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

2021 sezonu Norris için oldukça iyi başladı. İlk 6 yarışın ikisinde podyuma çıkmayı başaran İngiliz pilot, şu ana kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda puan toplayabilen tek pilot konumunda.

Norris, gayet iyi sonuçlar almasına rağmen geçtiğimiz günlerde MCL35M aracını istediği gibi kullanamadığını belirtmişti. 

İlgili haber:

İngiliz pilot, 2021 aracını istediği gibi kullanamasa da sürüş stilini araca göre adapte ederek araçtan her şeyi çıkarma konusunda kendine güvendiğini belirtti.

Sky Sports'a konuşan Norris, şu ifadeleri kullandı: "Kendime güveniyorum ki nadiren böyle olur. Belli başlı alanlarda zorlayabileceğiniz bir aracı nasıl sürebileceğimi bildiğim konusunda kendime güveniyorum."

"Çoğu zaman nelerin üzerinde çalışılması gerektiği oldukça açık oluyor ve belli başlı şeyleri bir araya getirdiğinizde, işler iyiye gitmeye başlıyor. Kendinize güvenmeye başlıyorsunuz ve araçtan bolca performans çıkarabiliyorsunuz."

"Mercedes ve Red Bull'la savaşmak istiyoruz ama onlar hâlâ çok ilerimizdiler. Biz, kendimize güveniyoruz, gerektiğinden fazla da güvenmiyoruz, iyi bir noktadayız ve yaptığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz."

Norris, kendine olan güvenin artmasının istikrarlı bir şekilde performans gösterebilmesinde önemli olduğunu belirtti.

İngiliz pilot, kariyerinin ilk dönemlerinde kabul etmek istemese de özgüvensizliğinin onu etkilediğini de ekledi.

"F1'deki ilk yıllarınızda bunun hakkında düşünmek zor oluyor çünkü asla 'kendime hiç güvenmiyorum' diye düşünmek istemiyorsunuz."

"Fakat kendinize güvenmeye başladığınızda bu düşündüğünüzden de daha büyük bir fark yaratıyor. Ne yapmanız gerektiğinizi biliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Nasıl komple bir tur atabilirim, nasıl iyi bir hafta sonu geçirebilirim, böyle şeyleri biliyorsunuz."

"Daha genç ve tecrübesizken, ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizi kabul etmek zor oluyor. Ancak şimdi ne yaptığımı daha iyi biliyorum ve bir şeyler başarıp, bir şeyleri bir araya getirebildiğinizde, iyi bir ödül alıyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

Önceki haber

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

12s
2
Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

12s
3
Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

15s
4
Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

11s
5
Formula 1

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

18 dk
Son Haberler
Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"
F1

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

3dk
Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''
F1

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

18dk
Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”
F1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

11s
Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"
F1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

12s
Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''
F1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

12s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Çok Okunanlar Bugün

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''
Formula 1 Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP
Formula 1 Formula 1

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Magnussen: ''Sekiz yıldır galibiyet alamadıktan sonra bu, gerçekten özeldi''
IMSA IMSA

Magnussen: ''Sekiz yıldır galibiyet alamadıktan sonra bu, gerçekten özeldi''

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!

Son Haberler

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''
Formula 1 Formula 1

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.