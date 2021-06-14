Norris: "Kendime güveniyorum ve bu nadiren olan bir şey"

2021 sezonu Norris için oldukça iyi başladı. İlk 6 yarışın ikisinde podyuma çıkmayı başaran İngiliz pilot, şu ana kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda puan toplayabilen tek pilot konumunda.

Norris, gayet iyi sonuçlar almasına rağmen geçtiğimiz günlerde MCL35M aracını istediği gibi kullanamadığını belirtmişti.

İngiliz pilot, 2021 aracını istediği gibi kullanamasa da sürüş stilini araca göre adapte ederek araçtan her şeyi çıkarma konusunda kendine güvendiğini belirtti.

Sky Sports'a konuşan Norris, şu ifadeleri kullandı: "Kendime güveniyorum ki nadiren böyle olur. Belli başlı alanlarda zorlayabileceğiniz bir aracı nasıl sürebileceğimi bildiğim konusunda kendime güveniyorum."

"Çoğu zaman nelerin üzerinde çalışılması gerektiği oldukça açık oluyor ve belli başlı şeyleri bir araya getirdiğinizde, işler iyiye gitmeye başlıyor. Kendinize güvenmeye başlıyorsunuz ve araçtan bolca performans çıkarabiliyorsunuz."

"Mercedes ve Red Bull'la savaşmak istiyoruz ama onlar hâlâ çok ilerimizdiler. Biz, kendimize güveniyoruz, gerektiğinden fazla da güvenmiyoruz, iyi bir noktadayız ve yaptığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz."

Norris, kendine olan güvenin artmasının istikrarlı bir şekilde performans gösterebilmesinde önemli olduğunu belirtti.

İngiliz pilot, kariyerinin ilk dönemlerinde kabul etmek istemese de özgüvensizliğinin onu etkilediğini de ekledi.

"F1'deki ilk yıllarınızda bunun hakkında düşünmek zor oluyor çünkü asla 'kendime hiç güvenmiyorum' diye düşünmek istemiyorsunuz."

"Fakat kendinize güvenmeye başladığınızda bu düşündüğünüzden de daha büyük bir fark yaratıyor. Ne yapmanız gerektiğinizi biliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Nasıl komple bir tur atabilirim, nasıl iyi bir hafta sonu geçirebilirim, böyle şeyleri biliyorsunuz."

"Daha genç ve tecrübesizken, ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizi kabul etmek zor oluyor. Ancak şimdi ne yaptığımı daha iyi biliyorum ve bir şeyler başarıp, bir şeyleri bir araya getirebildiğinizde, iyi bir ödül alıyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images