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Formula 1 Haberler

Norris, kendi karting takımını kurdu

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, Editör

Lando Norris, OTK Kart Group ile işbirliği yaparak LN Racing Kart adında kendi karting takımını kurduğunu duyurdu.

Norris, kendi karting takımını kurdu

McLaren sürücüsü Norris, 2014 yılında tarihin en genç Dünya Karting Şampiyonu olmuştu. İngiliz sürücü o sezon, mevcut Haas sürücüsü Nikita Mazepin ve Red Bull destekli mevcut F2 sürücüsü Jehan Daruvala’yı yenmeyi başarmıştı.

Genç sürücü, geçtiğimiz sene LN Racing Kart’ı kurma girişimleri üzerinde çalıştığını söylemişti. Salı günü yapılan açıklamayla beraber de Norris’in, yeni nesil sürücülere fırsatlar sunmaya çalışacağı takımın duyurusu yapıldı.

Norris, duyuruda şu ifadeleri kullandı: “Karting, benim için her şeyin başladığı yer. İlk dünya şampiyonluğumu OTK’nin FA Racing Kart’larından biriyle kazanmıştım ve birinin LN Racing Kart ile ilk şampiyonluğunu kazanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

Norris böylelikle, karting takımı kurma konusunda Fernando Alonso’ya katılmış oldu. Alonso ayrıca İspanya/Asturias’ta bir pist de açmıştı.

 
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