Norris, kazası için Las Vegas F1 pistini suçlamıyor

McLaren pilotu yarışın üçüncü turunda sol yönlü 11. virajda aracının kontrolden çıkmasıyla büyük bir kaza yaptı.

Yarıştan sonra takım patronu Andrea Stella pistin o noktasında bir tümsek olduğunu vurgulayarak gelecek yıl bunun düzleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kazadan bu yana ilk kez konuşan Norris, kazasında birçok faktörün bir araya geldiğini ve tümseğin bunlardan sadece biri olduğunu söyledi.

Kazanın nedeni sorulduğunda Norris, "Birçok şeyin birleşimi. En bariz olanı orada oldukça büyük bir tümsek olması. Sonra soğuk lastikler, dolayısıyla normalde kullandığınızdan daha düşük sürüş yükseklikleri."

"Tüm bunlar yaşanırken pek çok aracı ilk kez takip ettiğinizde, zaten sahip olduğunuzdan daha az yere basma kuvvetine sahip oluyorsunuz. Ve arka planda bu tümseğin normalde olduğundan daha büyük bir etkiye sahip olmasını sağlayan birkaç küçük şey daha oldu."

"Sanırım bir şekilde normalden daha kötü bir açıyla yakalamış olmalıyım. Orada bir tümsek olduğunu hep biliyordum."

"Ama nedense bu turdaki etkisi daha önceki etkisinden çok daha büyük oldu. Yani aynı zamanda biraz da şanssızdım." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren

Pistin değiştirilmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda ise Norris, bu görüşü pek önemsemedi.

Norris, "Dediğim gibi, bu bir çok şeyin birleşimiydi. Yani tüm bu şeylerin tekrar olması ve buna neden olması oldukça nadir bir durum. Muhtemelen şu anda her şeyi aynı şekilde sürmeye çalışsam, bunun tekrar olacağının garantisi yok."

"Yani 30 santimetre sağa ya da sola gitseydim belki farklı olabilirdi. Önümde bir araba daha az olsaydı farklı olurdu. Bataryayı biraz daha erken kullanmış olsaydım farklı olurdu. Pek çok farklı durum var."

"Pistin iyi olduğunu düşünüyorum. Yol tutuşu daha yüksek olsaydı bile, şimdiye kadar sürdüğüm en iyi pist olmazdı. Bence asfalt pisti, her sürücünün isteyeceğinden çok daha kötü bir hale getirdi." dedi.

Norris, kontroller için yerel bir hastaneye götürülmesine rağmen kazanın hemen sonrasında bile iyi hissettiğinde ısrar etti.

Norris, "Dürüst olmak gerekirse, hiç kötü değildim. Sadece çok fazla kontrol yapmak istediler, bugünlerde yeni bir norm gibi görünüyor. Ama ben iyiydim."

"Soluk soluğaydım, muhtemelen radyoda duyduğunuz şey buydu, çarpışmayı yaşadığımda yanlış zamanda nefes aldım ya da verdim ve bu beni biraz hazırlıksız yakaladı."

"Oldukça hızlı oldu. Yine de büyük bir darbeydi. Ama iyiydim, hiçbir şeyde sıkıntı yaşamadım. Daha çok Vegas'ta bu kadar erken yarış dışı kaldığım için hayal kırıklığına uğradım. Kötü olan buydu. Ama iyiydim."

"O zamandan beri bana birkaç gün sakinleşmem ve rahatlamam tavsiye edildi. Araçtan atlamamdan sonra iyiydim, ilk başta biraz sarsılmıştım, ama sadece ne olduğuna dair şaşırmıştım. Ama ondan sonra her şey yolundaydı." dedi.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin yarışta ne kadar hızlı olduğunu gördükten sonra bir fırsatın boşa gittiğini fark ettiğini itiraf etti.

Avustralyalı sürücü üçüncü sıraya kadar yükseldi ancak yeşil bayrak koşullarında geç bir pite girmek zorunda kaldıktan sonra yarışı 10. sırada bitirdi ve bu da en azından en hızlı turu atmasına yardımcı oldu.

Kendisine hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda Norris, "Evet, tabii ki. İzliyordum, hastaneden izleyebildiğim kadar izlemeye çalıştım, hatta helikopterle ayrılırken bile her şeyi izlemeye çalışıyordum!"

"Yani, talihsiz bir durum. Eğlenceli bir yarış gibi görünüyordu. 1. viraj oldukça kaotikti. Pek çok insan dikkatsizlik yaptı ama bunun dışında eğlenceli bir yarış gibi görünüyordu. Oscar'ın da hızı iyiydi. Bunu kaçırmak çok yazık oldu."

"Ama arada sırada böyle kazalar oluyor. Son beş yılda kazalardan kaçınma konusunda en iyi sürücülerden biri olduğumu düşünüyorum. Güçlü yönlerimden birinin çoğu zaman beladan uzak durmak olduğunu söyleyebilirim."

"Dikkatsiz bir hata değildi, kilitlenip birine çarpmak gibi bir şey değildi, sadece çok şanssız bir andı. Evet, utanç verici ama Spa 2021'den bu yana ilk kazam oldu." dedi.