Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”

Norris, Mugello’daki hafta sonunda kaza yapan ilk isimdi. Poggiosecco’nun çıkışında dışarı taşan genç sürücü, çakıllara temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Aracı pite geri götüremeyen Norris’in kazası sonucunda kırmızı bayrak da sallandı.

Günü böylece erken kapatan Norris, ikinci antrenman seansında 14. sırada yer aldı ve sadece dokuz tur atabildi.

Günün sonunda konuşan İngiliz sürücü, “Aracın içindeyken, kazanın göründüğünden daha kötü olduğunu düşündüm.”

“Sanırım süspansiyon ve arka tarafta biraz hasar var, ancak neyse ki büyük bir şey yok. Ön kanat dışında, tabana ve kanatlara çok hasar verdiğimi düşünmüyorum.”

“Korkunç değil, daha kötü olabilirdi, bu yüzden şanslıyım. Ancak bu, benim hatamdı. Küçük bir hataydı ancak sonucu büyük oldu. İkinci seanstaki tüm uzun sürüşleri kaçırdım.”

Lando Norris, McLaren MCL35, pitte Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“Olan oldu ve yarın bunu telafi etmeye çalışacağım.”

“Kaza yaptığım yerde çakıl bölüm olmasını ne kadar sevmesem de, bu şekilde olması daha iyi.”

“Bu şekilde daha zorlu oluyor ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum.”

“Pist hızlı, eğlenceli ve çok zorlu. Asfalt çok kaygan, bu yüzden birçok kişi de bizim gibi zorlanıyor. Şu ankinden daha hızlı olmayı bekliyorduk, çünkü pistin daha fazla yol tutuşa sahip olmasını bekliyorduk.”

“Elimizdeki lastiklerle oldukça kaygan hissettiriyor ve bu da araçta bizim işimizi, mekanikerlerin ve mühendislerin işini zorlaştırıyor.”

“Muhtemelen beklediğimizden biraz daha zorlu, ancak güzel bir mücadele. Çok hızlı, yüksek hızlı. Fiziksel olarak oldukça zorlayıcı ancak eğlenceli.” ifadelerini kullandı.