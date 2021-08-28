Norris: "Kaza yapmasaydım rahat bir şekilde pole pozisyonu mücadelesi verebilirdim"

Yağmurlu sıralamaların ilk ve ikinci seansında en hızlı isim olan Norris, 3. seansta piste çıkan ilk isimdi ve ilk zaman turunda Raidillon'da bariyerlere vurarak seansın kırmızı bayraklarla durmasına neden oldu. Norris'in kazasından kısa süre önce Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, seansın kırmızı bayrakla durdurulması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kazanın ardından tıbbi merkeze götürülen Norris, ardından daha fazla kontrol için hastaneye götürüldü. Norris'te bir sorun olmadığı görüldü ve yarışmasına onay verildi. Norris, hastaneden ayrıldıktan sonra piste geri döndü.

3. seansta bir derecesi olmayan Norris böylece 10. olmuş oldu. 8. sıradaki Valtteri Bottas'ın 5 sıra grid cezasıyla bir sıra kazanan Norris'in hasar alan aracında vites kutusunun değişeceğini öğrendik. Bu, 5 sıra grid cezası alıp 14. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Norris, diğer pilotlar gibi 3. seansın başında koşulların araçları için çok kötü olduğunu düşündüğünü kabul etti ancak kaza yapmasaydı Max Verstappen ve George Russell ile mücadele edebileceği bir araca sahip olduğunu söyledi.

Norris, "Her şey çok iyi gidiyordu. Q1'deki ilk turdan itibaren her şey mükemmel bir şekilde ilerliyordu, araç çok iyi hissettiriyordu. Araç içerisinde emin hissediyordum."

"3. seansta piste çıkarken çok tehlikeliydi. Daha çıkış turunda bile ne kadar yağmur olduğunu gördüm ve seansın durdurulması ya da bir şeylerin yapılmasının gerektiğini söyledim çünkü suda çok fazla kızaklıyordum."

"Bu yüzden zor bir durumun içerisindeydik. Bu tür durumlarda ne kadar zorlayıp ne kadar zorlamayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. O noktada biraz fazla zorlayınca ve Eau Rouge'un ortasında aracın kızaklaması pek iyi bitmiyor ve bu şekilde sonlanıyor."

"Tabii ki kötü hissediyorum çünkü her şey çok iyi ilerliyordu, araç ateş ediyordu (yanıyordu). Sıralamalarda 1. ve 2. seans aşırı iyiydi. Kolay bir şekilde pole pozisyonu mücadelesi verebileceğime inanıyorum."

"Şimdi takıma muhtemelen gece geç saatlere kadar çalışmasına neden olacağım ancak şu anda yapabileceğim başka bir şey yok." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Lewis Hamilton dahil birçok pilot, Eau Rouge'da yer alan bir tümseğin bu sene işleri daha zor hale getirdiğini söyledi. Norris, o virajdaki farklı asfalt çizginin aracının kontrolünü kaybetmesinde etkili olabileceğini kabul etti.

Norris, "Bu kesinlikle, özellikle bu tür koşullarda, her yer ıslakken durumu daha zorlaştırır."

"Tam gaz geçmediğim ilk turlarımdan birisiydi. İlk turumda o virajı tam gaz geçmeye çalışmadım. Ayağımı gazdan çektim."

"Ancak insanların gittikleri yerlerde bu tren rayları oluşuyor. Benim gittiğim gibi hızlara ulaştığınızda, biraz çizgi dışına çıktığınızda pist üstündeki su birikintisine giriyorsunuz. Bu tür şartlarda yağmur lastikleri ne kadar suyu tahliye edebiliyor? Bunun dışında Eau Rouge'dan geçerken Raidillon'un dibindeki bu tümsekler, yapmam gerekenden daha fazlasına neden oldu."

"Günün sonunda sanırım bir hata yaptım ve bu benim suçumdu. Ancak o esnada çok fazla risk aldığımı düşünmüyordum. Sadece koşullar çok zordu."

"Duyduklarıma göre diğer pilotlar da suda kızaklama yapmış. Bu yüzden o dakikalarda seans durdurulmalıydı. Bu yüzden tabii ki hayal kırıklığı yaşadım ve sinirlerim bozuldu ancak yarın durumu düzeltmeye çalışacağız." dedi.

McLaren henüz Norris'in güç ünitesinde nelerin değişeceğini ve tam olarak grid pozisyonunun nasıl olacağını açıklamadı.

Norris ayrıca, ambulansla hastaneye giderken Russell'ı desteklediğini açığa çıkardı.

Norris, "Russell için çok mutluyum. Hastaneye giderken ambulansta izledim. Her şeye rağmen sıralamaları izlemek istedim."

"O pole pozisyonunu alması konusunda George için tezahürat yapıyordum." dedi.