Norris: "Katar'da galibiyet mücadelesi fırsatını kaçırdım"

Norris'in Losail'de her iki Q3 zaman turu da silindi, bu sebeple yarışa 10. sıradan başladı.

Cumartesi günkü sprintte Norris, pole pozisyonunu alabilecek bir turla gelirken ikinci turunun son virajında pist dışına çıktı ve takım arkadaşı Oscar Piastri önüne geçti.

Piastri, Cumartesi gecesi yapılan sprint yarışını pole pozisyonundan kazanırken, Norris Pazar günkü yarışta hızlı temposu sayesinde 10. sıradan 3. sıraya yükseldi.

Norris, sıralama turlarında yaptığı hatalardan sonra kendine çok yüklendi ve Cuma günü takım telsizinden "Bazen berbat oluyorum" dedi. Çünkü Britanyalı pilot, Katar'da her iki zafer için de mücadele edebileceğini düşünüyordu.

Norris, "Max sıralama turlarında ne kadar daha hızlı olabilirdi bilmiyorum ama dürüst olmam gerekirse bu hafta sonu iki pole pozisyonu ve potansiyel olarak iki zafer için mücadele etmeliydim."

"Bunu söylemenin büyük bir şey olduğunu biliyorum, ancak daha iyi bir iş çıkarsaydım ve hatalar yapmasaydım... Bu kadar hayal kırıklığına uğramamın sebebi bu. Çünkü önümüzde ne olduğunu, neyi başarabileceğimizi biliyordum."

"Dolayısıyla, Max'e karşı mücadele etmek ve en azından kendimize bu fırsatı vermek için kaçırdığım fırsatlarla dolu bir hafta sonu olduğunu hissediyorum."

Lando Norris, McLaren, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Üçüncülükten kesinlikle memnunum ama aklımın bir köşesinde bu hafta sonu daha fazlasını yapabileceğim var." dedi.

McLaren, Verstappen'in ardından üst üste ikinci kez çifte podyuma çıkmış oldu.

Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın startta takım arkadaşı George Russell ile temas etmesi Hamilton'ın yarışını sonlandırırken Russell'ı da podyum mücadelesinin dışına itse de, Russell yine de dördüncülüğü almayı başardı.

Norris'in 10. sıradan başlayıp Verstappen'in sadece beş saniye gerisinde yarışı bitirmesi, McLaren'in 'beklenenden daha iyi' yarış temposunun ön sıradan başlamasıyla daha iyi bir sonuç elde edebileceği konusunda kendisine güven vermesini sağladı.

Norris, "Belki başlangıçta galibiyet için savaşmak için değil ama en azından öne çıkmak ve Mercedes'le savaşmak için harika bir hıza sahip olduğumuzu biliyorduk. Ama takım, hayatımızı çok daha kolaylaştırdı ve harika bir iş çıkardı."

"İlk viraja geldiğimizde, en azından podyum için savaşabileceğimizi hissettim. Yani ilk turdan itibaren podyum hedefim vardı."

"Ancak hızımız beklediğimden daha iyi çıktı, yarışın bazı noktalarında Max'ten biraz daha hızlı, belki bazı noktalarda biraz daha yavaştık."

"Genel olarak, üçüncü sırada bitirmek gerçekten iyiydi." dedi.