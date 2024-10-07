Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Lando Norris, bir F1 aracının direksiyonuna geçtiğinde '”herkesten nefret ettiğini” ve Max Verstappen ile olan arkadaşlığının onu bu yılki dünya şampiyonluğu için elinden geleni yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğini söylüyor.

Norris ve yakın arkadaşı Verstappen, Sürücüler Şampiyonluğu için kıran kırana geçecek gibi görünen gergin bir mücadele içinde. Sezonun ilk dönemlerini domine eden Verstappen, Norris'e 52 puan fark atmış durumda ancak İngiliz pilot her geçen hafta aradaki farkı kapatıyor ve artık çok daha hızlı bir araca sahip.

2024 sezonunun son altı Grand Prix'sinde gerilim garanti gibi görünüyor. Ancak Norris, pist dışında arkadaş olmalarına rağmen Verstappen'e karşı yarışta "yumuşak davranmayacağını" açıkça ifade etti.

The Athletic'e verdiği demeçte, “Kaskı takar takmaz herkesten nefret ediyorum.”

“Bu değişmez. Birçok insan, burada biriyle iyi anlaştığım ya da biriyle sadece video oyunu oynadığım için, ne yaparsanız yapın hayatta en iyi arkadaş olduğunuzu düşünüyor. Bu çok saçma."

“Böyle şeyler yapıyoruz. Benzer ilgi alanlarımız var. Birlikte padel oynuyoruz, bu tür şeyler. Max'i bir insan olarak seviyorum, bence çok samimi bir adam. Ama pistte olduğumda bu hiçbir şeyi değiştirmiyor.” dedi.

Norris, Verstappen ile olan arkadaşlığının, Red Bull ile üst üste dördüncü dünya şampiyonluğunu kovalayan Hollandalıyı alt etmek için kendisine ek bir motivasyon sağladığını açıklamaya devam etti.

Norris şöyle devam etti: “Bence pist dışında daha iyi anlaştığınız insanlar, pistteyken daha çok yenmek istediğiniz insanlardır ki bu da pek çok insanın sahip olduğu düşüncenin tam tersidir. Orada arkadaş olduğunuz için pistte çok iyi olduğunuzu düşünüyorlar. Bence bunun tam tersi.”

Norris en son Singapur'da damalı bayrağı Verstappen'in 20 saniyeden fazla önünde gördü. Red Bull yıldızı 28 Temmuz'daki Belçika Grand Prix'sinden bu yana Norris’in önünde yarışı tamamlayamamıştı.

Lando Norris, McLaren MCL38, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Her iki sürücü de şampiyonluk mücadelesine odaklanmak için neredeyse bir ay sürecek bir aradan faydalandı. İki hafta içinde Amerika'nın Austin şehrinde yapılacak yarışla tekrar sahneye çıkacaklar. Bu yarış, Meksika ve Brezilya'da yapılacak diğer iki Grand Prix ile üç haftalık heyecan dolu bir dönemin başlangıcı olacak.