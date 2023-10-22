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Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

Lando Norris, Formula 1'de pist dışından geçiş yapanlar verilen zayıf cezaların sürücüleri pist pozisyonu kazanmak için kuralları kasten ihlal etmeye teşvik ettiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren MCL60, passes the pit wall

McLaren pilotu, FIA'nın kural ihlallerine karşı sertlik göstermediğini ve bunun da sürücülerin, rakiplerini pist dışından geçerek avantaj kazanmaya ittiğini söyledi. Norris'e göre bir sürücü, öndeki araçtan daha hızlı olmasına rağmen rakibini geçemiyorsa, pist dışından geçerek arayı açıyor ve bu durumda 5 saniyelik ceza herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Bunun en büyük örneği sprint yarışında Oscar Piastri ve George Russell arasında yaşandı. İngiliz pilot, Piastri'yi pist dışından geçti ve avantaj elde etmiş oldu.

Circuit of the Americas'ta konuşan Norris, sürücülerin pist dışında pozisyon kazanma cezasının yeterince caydırıcı olmadığını belirtti.

Norris, "Bu konuyla ilgili aptalca bulduğum şey, bu tarz şeylerin sürücü brifinglerinde pek çok kez gündeme getirilmiş olması."

"Bu her seferinde gündeme getirdiğimiz bir nokta, hatta George'unda -ilk virajda beyaz çizginin dışına çıkarak iki aracı geçebileceğiniz- Barselona'da gündeme getirdiği bir nokta, ki aynı şeyi geçmişte Rusya'nın ilk iki virajında da gördük."

"Bu konuyu detaylı olarak ele aldık ve kolaylıkla yapılabileceğini belirttik. Daha hızlıysanız, birisini kural dışı şekilde geçebilir ve örneğin Monako'da şikanı kestikten sonra beş saniyeyi kolayca bulabilirsiniz."

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race

"Onlar [FIA] geldiler ve 'Tamam, bunu düzelteceğiz. Sürücüler pozisyonlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar' dediler ama şimdi bunu yapmak zorunda olmadığınıza dair bir emsal oluşturdular."

"Bence bir kez daha tutarlılık eksikliği var ki bu beni biraz şaşırttı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacaklarına dair oldukça net bir kılavuz vardı." dedi.

Norris bu soruna en iyi çözümün sürücülerin kural dışı yollarla kazandıkları pozisyonları geri vermeleri ya da FIA'nın zaman cezasını arttırması olduğuna inanıyor.

Norris, "Eğer bu sizin hatanızsa, pozisyonu geri vermeniz lazım. Bunu yapma riskini aldınız, bunu yaptınız, hemen yeri kendiniz geri verin."

"Cezaların genel olarak daha sert olması gerekiyor. İnsanların yaptıkları şeyler yanlarına kâr kalıyor."

"Örneğin, sıralama turlarında birilerini engelleme durumu da aynı. Sürücüler bunun için üç sıra grid cezası alıyor, ancak kimse bunu gerçekten umursamıyor. Yeterince hızlı bir aracınız varsa, üç ceza pozisyonunu dert etmezsiniz."

"Genel olarak cezaların daha sert olması gerektiğini düşünüyorum ve bu da insanların bunu yapmasını engelleyecektir. Üç sıra grid cezası ya da bugünkü gibi beş saniyelik bir ceza varsa, bu sizi durdurmaz." dedi.

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