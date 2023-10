Norris: "Kasıtlı şekilde ihlal yapanlara daha ağır cezalar verilmeli"

McLaren pilotu, FIA'nın kural ihlallerine karşı sertlik göstermediğini ve bunun da sürücülerin, rakiplerini pist dışından geçerek avantaj kazanmaya ittiğini söyledi. Norris'e göre bir sürücü, öndeki araçtan daha hızlı olmasına rağmen rakibini geçemiyorsa, pist dışından geçerek arayı açıyor ve bu durumda 5 saniyelik ceza herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Bunun en büyük örneği sprint yarışında Oscar Piastri ve George Russell arasında yaşandı. İngiliz pilot, Piastri'yi pist dışından geçti ve avantaj elde etmiş oldu.

Circuit of the Americas'ta konuşan Norris, sürücülerin pist dışında pozisyon kazanma cezasının yeterince caydırıcı olmadığını belirtti.

Norris, "Bu konuyla ilgili aptalca bulduğum şey, bu tarz şeylerin sürücü brifinglerinde pek çok kez gündeme getirilmiş olması."

"Bu her seferinde gündeme getirdiğimiz bir nokta, hatta George'unda -ilk virajda beyaz çizginin dışına çıkarak iki aracı geçebileceğiniz- Barselona'da gündeme getirdiği bir nokta, ki aynı şeyi geçmişte Rusya'nın ilk iki virajında da gördük."

"Bu konuyu detaylı olarak ele aldık ve kolaylıkla yapılabileceğini belirttik. Daha hızlıysanız, birisini kural dışı şekilde geçebilir ve örneğin Monako'da şikanı kestikten sonra beş saniyeyi kolayca bulabilirsiniz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint race