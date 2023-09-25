Norris, Japonya'da ilginç bir rekoru Hulkenberg'in elinden aldı

Lando Norris, pazar günü gerçekleştirilen Japonya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamladı ve bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.

Bu yıl dördüncü ikinciliğini alan Norris, F1 kariyerindeki puan sayısını 543'e çıkardı.

Kariyeri boyunca 98 yarışa katılan Norris, hiç galibiyet alamadı ve galibiyete en yakın olduğu yarış hiç şüphesiz 2021 Rusya GP'di.

Bu hafta sonu aldığı puanlarla Norris, Hulkenberg'in F1'deki 530 puanını yakaladı ve yarış kazanmadan en çok puan alma rekorunu eline geçirdi.

Elbette geçmişte farklı puan sistemleri kullanıldığı için bu istatistik çok büyük bir anlam ifade etmiyor fakat Norris an itibariyle gridin en istenmeyen rekorlarından birisinin sahibi.

Eğer herkes aynı puan sistemini kullansaydı, eski BMW pilotu Nick Heidfeld, bu alanda zirvede yer alacaktı.

Quick Nick lakabını taşıyan Heidfeld, 727 puanla lider, Norris 543 puanla ikinci, Martin Brundle ise 536 puanla üçüncü sırada yer alacaktı.