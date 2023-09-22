Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek"
McLaren pilotu Lando Norris'e göre McLaren ve Ferrari, Japonya'da ikincilik için çekişen takımlar olacak.
McLaren, güncellenmiş aracıyla ön bölüme döndü ve son yarışların neredeyse hepisinde en hızlı takımlardan birisi oldu.
Suzuka'da Lando Norris yine çok güçlü bir görüntü çizdi ve en hızlı üçüncü zamanın sahibi oldu.
Red Bull ve Max Verstappen şu anda en hızlı takım görüntüsü çiziyor. Ferrari ise McLaren'la hemen hemen benzer tempoda.
Dolayısıyla Norris'e göre ikincilik için McLaren ve Ferrari arasında güzel bir rekabet olabilir.
Norris, Sky Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Sahip olduğumuz tempo fena olmasa da antrenmanın gidişatından memnun değilim."
"Red Bull'a epey yaklaşmayı başardığımız Cuma günlerinden biriydi. Fakat araç çok kayıyordu ve denge istediğimiz seviyede değildi."
"Fakat bence çoğu takım benzer zorluklar yaşadı çünkü pistin yol tutuşu çok düşük bir seviyede. Yani net bir şey söylemek zor olsa da, aracın yol tutuşu henüz istediğimiz noktada değil."
"Tempo ise iyi bir noktada. Sadece denge ve yol tutuş problemlerini çözmemiz gerekiyor." dedi.
Sonrasında şöyle devam etti: "Hafta sonunun anahtarı yarış temposu ve lastik aşınması olacak."
"Bu açıdan Singapur'a kıyasla daha karmaşık bir yarış olacağını düşünüyorum."
"Yarış temposu gayet iyi. Bu açıdan sıkıntı çekmiyoruz. Yine de çok sayıda rekabetçi takım olacak."
"Sert lastikte diğerlerine kıyasla nasıl olacağımızı göreceğiz." dedi.
Sergio Perez, Verstappen'in aksine hem tek tur hem de yarış temposunda takım arkadaşının gerisinde göründü.
Bununla ilgili Norris, "Bence bu oldukça normal. Perez'i sık sık zorlayabiliyorduk ama Max'i zorlayamıyorduk."
"Genellikle işler bu şekilde gidiyor. Aradaki fark büyük olmasa da Red Bull sıralama turlarında çok hızlı olacak, yarın performansımızı arttırsak bile pole pozisyonu için mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum. Yarışta da yine güçlü olacaklar."
"Max muhtemelen her şeyi kazanacak ama ikincilik için iyi bir mücadele olacak."
"Bence bunun için Ferrari ile savaşacağız. Eğer daha da gelişebilirsek bu bizim için çok iyi olacak." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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