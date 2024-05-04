Norris, "izinsiz bir şekilde pistte yürüdüğü" için para cezası ve kınama aldı

Norris, Miami'deki sprint yarışının ilk virajında Lance Stroll'ün dış tarafından dönmeye çalışıyordu ancak Fernando Alonso, Lance Stroll ve Lewis Hamilton'ın dahil olduğu zincirleme kazanın son kurbanı oldu.

Stroll'ün McLaren aracına vurmasının ardından Norris, yarışa orada veda etti. Aracından inen McLaren pilotu, herhangi bir seansta araçlar pist üstündeyken pist üstüne çıkılmasına izin verilmiyor olmasına rağmen pist üstünden karşıya geçti ve pit yoluna döndü. Bunun üzerine hakemler, bu olayı incelemeye aldılar.

Yapılan incelemenin ve tüm delillerin incelenmesinin ardından Norris'e, tehlikeli sürüş dışı davranışı nedeniyle bu sezonki ilk kınaması verilirken, 25.000 Avro'su ertelemeli, toplam 50.000 Avro para cezası verildi. Norris'in sezon içerisinde benzer bir ihlalde bulunması halinde bu ertelemenin kaldırılacağı bilgisi verildi.