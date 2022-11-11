Norris iyileşti, Brezilya'da yarışacak

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McLaren, Norris'in gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle durumun uzun sürmesi ihtimaline karşı Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries'e hazır olmasını söylemişti.

Bu kapsamda De Vries, Perşembe günü McLaren aracı için koltuk ayarı dahi yaptırdı.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulanacağı için, birinci antrenmanın hemen ardından sıralama seansı olacak. Bu yüzden Norris, zamanında iyileşemezse yarışamama ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı.

Ancak Norris kısa süre önce sosyal medya üzerinden "Benden kolayca kurtulamazsınız" şeklinde bir paylaşım yaparak yarışacağını işaret etti.

McLaren da çok geçmeden Norris'in Cuma günkü seanslara katılacağını doğruladı.