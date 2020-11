Norris, İstanbul'da kaos dolu bir ilk tur bekliyor

İstanbul Park pistinin yakın dönemde asfaltlanması ve düşük sıcaklıklar, tüm hafta sonu boyunca araçların hem kuru hem de ıslak zeminde çok kaymasına neden oldu.

Cuma günü piste düşen kauçuk parçalarının yağmurla birlikte yıkanması, bugünkü yarışın kuru zeminde geçmesi halinde dahi zorlu olacağı manasına geliyor.

Norris, yol tutuşunun çok düşük olması nedeniyle ilk turda teması engellemenin çok zor olacağını düşünüyor.

Norris, "İlk virajın oldukça riskli olacağını düşünüyorum. Muhtemelen kaza yapma riski oldukça yüksek olacak."

"Yağmurda olduğu gibi kuru zeminde de lastikleri iyi sıcaklığa getirmekte zorlandık, özellikle de yumuşak lastikleri kullanmadığımız zamanlarda."

"Herkesin ilk virajda normalden daha fazla kaos beklediğini düşünüyorum." dedi.

Norris, tek olumlu şeyin ilk viraj öncesinde uzun bir düzlük olmaması. Böylece pozisyon kazanmak için risk alan çok fazla isim olmayacak.

Norris, "Birilerinin pozisyon kazanmak için dalacağını düşünmüyorum çünkü çok yüksek hızlara ulaşamayacağız."

"Hata yapmak ve ön lastikleri kilitlemek, arkayı kaydırmak lastikler soğuk olacağı için çok kolay olacak. Bu açıdan heyecanlı olacak. Mümkün olduğu kadar kargaşadan uzak durmaya çalışmalıyız." dedi.

Norris'in takım arkadaşı Carlos Sainz da tüm pilotları ilk turda mantıklı olmaya davet etti.

Sainz, "Pistin ne kadar kaygan ve zorlu olduğunu biliyoruz. Hepimiz koşulları gördük. İlk turdan itibaren bizi neyin beklediğini biliyoruz."

"Herkesin birbirine daha fazla boşluk bırakmasını umuyorum çünkü kasıtlı olmasa bile her an her noktada hatalar olabilir."

"Bu araçları soğuk lastiklerle burada kontrol etmek çok aşırı zor. Kasıtlı olmasa da birçok şey olabilir. Bakalım neler olacak?" dedi.