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Önceki / Hamilton: "Yapacak çok işimiz var"
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

İstanbul Park, bu sene sürücülere farklı bir pist gibi hissettiriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula 1 sürücüleri, yol tutuşu artan İstanbul Park pistinin "yoğun" hissettirdiğini ve yakın zamanda yapılan zemin işleminin ardından tamamen farklı bir pist gibi hissettirdiğini söyledi.

İstanbul Park, bu sene sürücülere farklı bir pist gibi hissettiriyor

Geçen sene yapılan Türkiye Grand Prix'sinde kaygan asfalt sorunları yaşanmasının ardından pist yetkilileri, pistin zeminini geliştirmek için asfaltı suladılar.

Cuma günü sabahı yapılan antrenmanların ilk turlarından itibaren sürücüler, yol tutuş seviyesinde büyük bir gelişim olduğunun altını çizdiler.  

McLaren pilotu Lando Norris, geçen seneki deneyimlerine göre pistteki hissiyatın çok fazla değiştiğini söyledi.

Norris, "Geçen sezonki hissiyatımıza göre çok büyük farklılıklar var. Geçen senekinden beş veya altı saniye daha hızlı gittiğimizi düşünüyorum."

"Tamamen farklı bir pistteymişiz gibi hissediyorum. Çok güzel ve zorlu bir pist." açıklamalarında bulundu.

Antrenmanlarda atılan tur zamanları ise, Norris'in bahsettiği farktan çok daha fazlaydı.

Hamilton'ın Cuma günkü ilk antrenmanlarda attığı tur 1.24.178 oldu. Geçtiğimiz seneki en hızlı tur ise, Max Verstappen'in 1.35.077'si olmuştu.

Deneyimleri hakkında konuşan Hamilton, "Oldukça farklı bir zemin var. Sanırım geçen seneki tamamen yeni bir zemindi ve oradaki yağ üste çıktı, bunu da yarıştan önce temizlediler."

"Bu nedenle bugün piste çıktığımda ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Ancak aman tanrım, geçen senekine göre inanılmaz fazla yol tutuşu vardı."

"Bu kadar fazla yol tutuş olması inanılmaz bir şey, gerçekten çok güzel. Bu durum pistin sürüşünü daha eğlenceli kıldı, aynı geçmiş zamanlarda olduğu gibiydi." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gelişen pist koşulları, takımlar ve sürücüler için çeşitli sorunlar çıkardı, çünkü araçların ayarları geçen seneki verilere göre yapılmıştı ve bu seneki yol tutuşun artması ile beraber bu ayarların değişmesi gerekti.

Konu hakkında konuşan Valtteri Bottas, "Ortada düzgün bir yol tutuşu var ve bence takvimdeki en iyi yol tutuşa sahip pistlerden biri burasıydı, bu nedenle pist daha eğlenceli bir hâl aldı."

"Bu nedenle geçen seneye göre araç ayarlarında daha farklı bir yaklaşıma sahibiz, gün içerisinde pek çok şeyi değiştirmemiz gerekti."

"Bugünle ilgili ana olay, piste adapte olmak ve dengeyi bulmakla alakalıydı. Bence bugünkü başlangıç noktası beklediğimizden farklıydı, ancak eminim ki herkes için durum böyleydi."

"İkinci antrenmanlardaki hissiyat ise oldukça iyiydi ve araçta büyük sorun yaşamadık. Güçlü bir hafta sonu olabileceğine inanıyorum." dedi.

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Hamilton: "Yapacak çok işimiz var"

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Hamilton: "Yapacak çok işimiz var"
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