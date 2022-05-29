Norris, İspanya GP'de aracına ilk defa içecek koydurmuş ve o sayede yarışı tamamlamış

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Buna rağmen Norris hâlâ %100 hissetmediğini, hızlı turunda hata yapmasaydı daha da yukarıda yer alabileceğini belirtti.

İspanya GP'de tamamen hasta bir şekilde zorlu bir yarış çıkaran ancak yine de 8. olmayı başaran Norris, kendisini daha iyi hissetmesinin ardından Monako'da sonunda gazetecilere detaylı bir şekilde konuşabildi.

Norris, "Geçen hafta çektiğim ağrılar, bademcik iltihabı, ateş ve her şey yüzünden uzun bir haftaydı."

"O şekilde yarışmam durumu daha da kötü hale getirdi. Ancak bunun olması gerekiyordu ve bunu yapabildiğim için mutluydum."

"Sadece fiziksel açıdan bana çok zarar verdi, bu yüzden geçtiğimiz Pazar gecesi çok zorlandım."

"Elimden gelen her şeyi yaptım. Her ne gerekiyorsa yaptım. Şu anda iyileşiyorum."

"Boğazım açısından, çok daha iyi bir konumdayım. Artık yiyebiliyor ve içebiliyorum. Bu iyi bir başlangıç. Geçen hafta onu da yapamıyordum."

"Geçen hafta uyumadım bile. Şu anda bunları telafi ediyorum. Bu, birkaç günde telafi edebileceğiniz bir şey değil. Biraz zaman alacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Norris, Monako'da daha iyi hissettiğini söylese de, yine de henüz tam manasıyla iyileşmediğini belirtti.

Norris, "Şu anda %100 olmadığımı biliyorum. Yüzümün ne kadar kırmızı olduğunu görüyor olmalısınız. Hâlâ zorlandığım bazı şeyler var."

"Ancak çok daha iyi durumdayım ve araç içerisinde kendime daha fazla güveniyorum. Araç içerisinde yolcu gibi değilim, birçok şeyde kontrole sahibim."

"Ancak bu zor bir durum çünkü Monako'dasınız ve her şeyin kontrolü sizde olmak zorunda. Burası fiziksel açıdan %100'de olmak istediğiniz bir yer."

"O seviyeden hâlâ uzakta olduğumu biliyorum ancak yine de iyi bir iş çıkarabileceğimi hissediyorum." dedi.

Ne kadar performans kaybettiğinin sorulması üzerine Norris, "Normalde kötü olduğumu söylediğimde, bu 0.1, 0.15 sn falan olur."

"Ancak sıralamayı değerlendirirsem, 0.15 sn yavaştım ve birkaç kütük hata yaptım. Yani gridde biraz daha yukarıda olma şansım vardı."

"Yani bugün her şey mükemmel olsaydı, daha da iyi olabileceğimiz konusunda iyi bir güven var. Yine de olduğum yerden mutluyum. Beşinci sıra bizim için iyi bir yer."

"Öndekilere istikrarlı bir şekilde yakın olmak için atmamız gereken bir adım var çünkü hafta sonu boyunca 0.2 - 0.3 sn daha yavaştık."

"Beşincilikten mutluyum. Son turlarımdan mutluyum ancak birkaç yerde bazı hatalar yaptım ve zaman kaybettim." şeklinde cevap verdi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

İspanya GP'de yarışı bırakmak zorunda hissettiği anlar olup olmadığı sorulduğunda Norris, ilginç bir şeyi açığa çıkardı ve normalde yarış içerisinde aracına içecek koymadığını, İspanya GP'de ise koyduğunu ve bunun kendisini kurtardığını söyledi.

Norris, "Kesinlikle öyle anlar oldu. Her şeyi gerçekten kurtaran şeylerden birisi, ilk defa araca içecek şişesi koymam oldu."

"F1'e ilk geldiğimde kullanmayı denedim ancak ondan nefret ettim. Araç içerisinde bir şey içmeyi pek sevmiyorum. Aracıma şişe dahi koydurmuyorum."

"İlk defa bunu denemenin iyi bir fikir olacağını düşündük ve o beni gerçekten kurtardı. Starttan önce daha ısınma turunda birkaç yudum içmek zorunda kaldım çünkü daha o dakikalarda zorlanıyordum."

"Her tur yudumlamaya devam ettim. Bu hoş bir şey değil çünkü içecek çok hızlı bir şekilde ısınıyor."

"Ancak dürüst olayım, onu yapmasaydım muhtemelen 2-3 tur çıkaramazdım. Yani fiziksel ve zihinsel açıdan düşüş hızım o şekildeydi."

"Her tur birkaç yudum içmem, yarış içerisinde gerçekten beni kurtardı."

Lando Norris, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Yarışı bırakmak tabii ki birkaç kez aklımdan geçti. Ne kadar zorlandığımı görünce, bunu kesinlikle değerlendirmem gerekiyordu."

"Ancak mümkün olan en iyi yerde olabilmem için her şeyi yapıyorduk. Bu yüzden denemem gerekiyordu."

"Ancak yarışı bıraksaydım ya da birkaç tur dahi denemeden yarış hafta sonunu bitirseydim bundan nefret ederdim."

"Bu benim düşünce yapım değil. Bu tür şeyler aklımdan çok kez geçti ve bazı kararlar aldık."

"Günün sonunda doğru kararları almış olduk. Bu yüzden mutluydum." dedi.