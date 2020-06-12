Norris: "Irkçılığa karşı olduğum için insanlar beni takipten çıkıyor"

Altı kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Formula 1 pilotlarını Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd'un ölümünden sonra sessiz kalmakla suçladı ve bunun üzerinden pilotlardan bu olaya takipler gelmeye başladı.

McLaren'ın 20 yaşındaki İngiliz pilotu Lando Norris, Twitch, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden ırkçılığa karşı olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

Norris, Black Lives Matter hareketine de katıldı ve takipçilerinden buna destek vermesini istedi.

Ancak bunun üzerine takipçi sayısında azalma yaşayan Norris, insanların kendisine gösterdiği tepkiye hiçbir anlam veremediğini söyledi.

Norris, "İnsanlar beni tüm sosyal medya kanallarımdan takip etmeyi bırakıyor. Bu çok tuhaf. İyi ve doğru olanı yapmaya çalışıyorsunuz, ama aynı zamanda pek çok insan da sizinle aynı doğruyu paylaşmıyor. Eğer buna inanmıyorlarsa, o zaman beni takip etmedikleri için mutluyum."

"Sadece öne çıkmak ve farklı şeyler yapmak için bunu savunmaya çalışan tuhaf insanlar var. Ama insanlara doğru olduğunu düşündüğüm şeyi göstermek adına her turlü fırsatı kullanmaya devam edeceğim." dedi.