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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Norris: "Intercity İstanbul Park, gerçek bir pilot pisti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris ve Daniel Ricciardo, 2021 Türkiye Grand Prix'si öncesinde açıklamalarda bulundular. Norris yarış için heyecanlı olduğunu söylerken, Ricciardo pistten övgüyle bahsetti.

Norris: "Intercity İstanbul Park, gerçek bir pilot pisti"

Norris geçen yıl Türkiye'deki ilk yarışına katılırken, Ricciardo için de durum nispeten benzerdi.

Son yarış Rusya Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaşayan Norris, Türkiye için umutlu konuştu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Son yarışın başarısız şekilde bitmesinin ardından şimdi piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum. O zamandan beri simülatörde bolca zaman geçirdim, Rusya'daki deneyimlerimden dersler çıkardım ve tekrar piste çıkmaya hazırım."

"Türkiye, gerçek bir pilot pisti ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından yeniden oraya gittiğimiz için mutluyum. Oradaki taraftarlar da gerçekten çok tutkulular, bu yüzden hepsini tekrar görmek harika olacak."

"Her zaman olduğu gibi, her iki şampiyonada da mücadeleye devam etmek için çok çabalayacağız. Bu yarışla sezon sonu arasındaki her yarışın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple mümkün olduğunca çok puan kazanmak için çok çabalayacağız." dedi.

Ricciardo ise Türkiye'nin her zaman heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptığını ve McLaren olarak da hafta sonuna iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

"Türkiye'ye geri dönüyoruz! Burası genellikle harika yarışlara ev sahipliği yapan harika bir pist! Hafta sonuna en iyi şekilde başladığımızdan emin olmak adına, son yarıştan bu yana çok çalıştık."

"Oraya [uzun bir aradan sonra ilk kez] geçen yıl gittiğimiz göz önüne alındığında, aracı en iyi nasıl ayarlayacağımız konusunda çok fazla verimiz yok. Bu yüzden biraz daha fazla bilgiye sahip olmak ve cuma günü güçlü şekilde başlayabilmek için simülatörde çalışmalar yapıyoruz."

"Takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelesi şu anda gerçekten çok yakın ve her puanın önemli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu yüzden her hafta sonu rakiplerimizi geride tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Sezonun ikinci yarısına iyi şekilde başladık. Bu yüzden, sezonun son üçte birlik kısmına yaklaşırken Türkiye'ye, yakaladığımız bu ivmeyi sürdürme hedefiyle gidiyoruz."

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his race engineer

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his race engineer

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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