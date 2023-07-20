Norris: ‘’İnsanların hakkımda yazdıklarını görmekten zevk aldığım bir noktadayım"

F1 gridindeki en genç sürücülerden olan Norris, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Pandemi döneminde yarış hikayelerini paylaşarak da belirli bir hayran kitlesi yakalayan McLaren sürücüsü, hayatının her anını paylaşarak buna ek olarak canlı yayınlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Ancak bu durum Norris'in istediği şekilde devam etmedi. F1 kariyerinde her geçen gün kitlesini arttıran genç sürücü sosyal medyanın ailesini hedef haline almasına ve oldukça toksik yorumlara maruz kalınca kendisiyle özdeşleşen aktifliğini geriye çekti.

Norris, F1 sürücüsü olarak yükselmenin en zorlu taraflarından birinin olumsuz yorumları okuyarak ruh sağlığını kötü etkilemek olduğunu vurguladı.

Britanyalı pilot, bu durumlarla mücadele ederken epey bir yol kat ettiğini ve sosyal medyanın kötü yönleriyle başa çıkmayı öğrenirken kendisi hakkında yapılan toksik yorumlara gülmeyi öğrendiğini ifade etti.

Beyond the Grid Podcast'ine konuşan Norris, ‘’İnsanlar neden böyle şeyler yaparak vakitlerini kaybediyorlar?’’

‘’Sanırım 2019 ve 2020’de bir şeyler okuduğumda ‘Bunu neden söyledi, bunu neden yaptı?’ diye düşünürdüm.’’

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

‘’İnsanların hakkımda neler düşündüğünü çok fazla önemsiyordum. Bunu nasıl söylediğime dikkat etmeliyim çünkü insanlar bu konuşmamı alıp manşet yapacaklar ve şimdi de ‘Ah, Lando bunu umursamıyor’ diyecekler.’’

‘’Saygı duyduğunuz insanların ne dediğini dinlemek ve anlamak gerçekten önemli. Bunun yanı sıra birisinin bir şey hakkında hiçbir fikri olmadığını veya sadece aptal olduğundan dolayı yapacak başka bir şey olmadığı için konuştuğunu bilmeniz sizin için olumlu bir şey oluyor.’’ dedi.

Norris cümlelerine devam ederken insanların sosyal medyada hayatlarını heba etmesini kendisi için anlaşılmaz olduğunu vurguladı.

‘’İnsanlar neden israf ederler ki... İnsanların yaşadıkları tek hayatı boşa harcamak istemelerini ve neden bu tür şeyler için vakitlerini israf ettiklerini anlamıyorum."

‘’Kötü şeylerle savaşmak ve kötü şeyler bulmaya çalışmak kötü durumlar yaratır. İnsanların dünyada var olan tek yaşamlarında böyle saçma şeylerle uğraşmaları kesinlikle benim için bir anlam ifade etmiyor.’’

‘’Bu yüzden insanların benim hakkımda yazdıklarını görmekten gerçekten zevk aldığım bir noktaya geldim. Tabii ki iyi şeyleri seviyorum ve zaman zaman iyi şeyler okumak harika. Kötü şeylerle dalga geçmeyi ve gülmeyi yeni öğrendim. Bunları eğlenceli hale getiren kişi için üzülüyorum.’’