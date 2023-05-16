Norris: "Imola'ya çok iyi hazırlandım"

McLaren sezona istediği başlangıcı yapamadı ve geride kalan süreç performans olarak istediği seviyede değildi.

İngiliz ekip geçmişte Imola'da genel olarak iyi performans sergiledi ve bu yıl nasıl performans sergileyecekleri merak konusu.

Imola öncesi konuşan Lando Norris, "Üç yarışlık bir serinin başlangıcı olan Imola'daki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu, hızlı ve teknik bir pist ve geçiş yapmak zor olabilir. Ayrıca özel bir karakteristiği olduğu için orada sürüş yapmak çok keyifli."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Miami'deki sonuçlar umduğumuzdan daha kötüydü fakat geçmişte Imola'da hep iyi bir performans gösterdik ve iki yıl üst üste podyuma çıktık."

"Her ne kadar bu sezon ilk üçe girmek için mücadele edemeyecek olsak da, burası güzel anıları canlandırıyor."

"Önümüzdeki hafta sonu için oldukça iyi hazırlandığımı hissediyorum, simülatörde çalıştım, Woking'deki takım merkezinde biraz zaman geçirdim ve artık piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Oscar Piastri de hafta sonu için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Imola'daki ilk hafta sonum için heyecanlıyım. Harika bir düzene sahip olan, yüksek hızlı harika bir pist ve antrenmanları sabırsızlıkla bekliyorum."

"Miami'deki çalışmalarımızı detaylı şekilde gözden geçirdik ve önümüzdeki hafta sonuna hazırlanırken mümkün olduğunca çok ders çıkarmaya çalıştık."

"Fabrikadaydım, mühendislerle konuştum ve pistte iyi şekilde çalışabilmek için simülatörde vakit geçirdim."