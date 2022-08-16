Norris: "Imola'daki podyuma hâlâ inanamıyorum"

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Norris, bu sene gerçekleştirilen Emilia-Romagna GP'yi Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in arkasında üçüncü sırada tamamlayarak, takımına bu sezonki ilk ve şu ana kadarki tek podyumunu getirmiş oldu.

Norris, Sprint formatının uygulandığı o hafta sonunda Cuma günkü yağmurlu sıralamalarda 3. olmuş, Cumartesi günkü Sprint yarışını Red Bull ve Ferrari pilotlarının arkasında 5. sırada tamamlamıştı.

Motorsport.com ile röportajında Norris, McLaren MCL36'nın performansına bakarak o yarışı 3. sırada tamamladığına inanmanın zor olduğunu ifade etti.

Norris, "Sahip olduğumuz araçla nasıl podyuma çıktığımızı hâlâ bilmiyorum!"

"Diğer araçların ne kadar hızlı olduğu düşünüldüğünde, bu sonuca hâlâ inanamıyorum. Şu anda geriye dönüp baktığımda, bunun muhtemelen en iyi podyumlarımdan birisi olduğunu söyleyebilirim."

"Yağmurlu sıralamalarda, oldukça muhteşem bir tur atmıştım ancak yarışa baktığımızda, Alfa Romeo'nun hızı, bizden yarım saniye kadar daha iyiydi. Saf performansımızla bir yarış çıkarsaydık, muhtemelen 15. falan olurduk! Ancak o yarışı podyumda tamamladım."

"Bu yüzden o sonuç daha iyi oldu. Gelişme kaydettiğimizi görmek, doğru yönde ilerlediğimizi görmek iyiydi. Bu her zaman size daha fazla motivasyon, daha fazla umut verir. Bu, gelecekte dört gözle beklediğiniz bir şeydir."

"Kesinlikle iyi bir şeydi. İşleri ne kadar hızlı bir şekilde tersine çevirebileceğimizi görmek iyiydi." dedi.

Bu sonuç, her iki McLaren'ın birden puan barajı dışında kaldığı ve takımın sezon boyunca orta grubu yakalamak zorunda kalacağından endişe edildiği Bahreyn'deki sezon açılışından sadece 3 yarış sonra geldi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, 2022 araçları MCL36'nın sürüş stiline tam olarak uymadığı ve ona uyum sağlamak zorunda kaldığı konusunda açık konuşmuştu.

Sezonun ilk yarısı geride kalırken McLaren, takımlar şampiyonasında Alpine'in 4 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Norris, McLaren için inişli çıkışlı geçen sezonda şu ana kadar Alpine'le mücadeleyi sürdürmelerine şaşırdığını kabul etti.

Norris, "Şampiyonada 5. sırada olmamız ve bir şekilde Alpine'le dördüncülük için mücadele ediyor olmamız beni şaşırtıyor çünkü Fernando'nun Avustralya'da neredeyse pole pozisyonunu aldığını hatırlıyorum."

"Sezon başında onlar çok güçlü bir araca sahiplerdi. Çok fazla kişi, çok fazla hata yaptı ya da kazalar oldu. Alonso'nun sorunları oldu, hidrolik direksiyonda sorun yaşadı."

"Biz de aracımıza göre çok iyi iş çıkardık. Bunların dışında her şeyde iyi adım attık. Herkesin çalışma şekli, stratejiler, pit stoplar, her şey daha iyi. Sanırım ilk 4 yarışta 3 kez en hızlı pit stopu yaptık. Gelişmeye devam edebileceğimiz diğer alanlarda, çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Bu da beni mutlu ediyor ve takıma iyi bir şekilde inanmamı, doğru yönde ilerlediğimizi düşünmemi sağlıyor. En sıkıntılı şey şu anda aracımız çünkü o, istediğimiz kadar hızlı gitmiyor." dedi.