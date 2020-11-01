Norris: "Imola'da geçmek çok zor"

Yarışa dokuzuncu sırada başlayan İngiliz pilot, oldukça sessiz bir yarışı geride bıraktı ve Imola'da sekizinci oldu. Norris, bunun nedenini, 2020 araçlarının genişliği altında çok dar kalan Imola'nın doğal yapısına bağladı.

İngiliz pilot yarışı hakkında şunları söyledi: "Geçiş yapmak çok zordu. Perez, yıpranmış lastikler kullanan Leclerc’i bile geçemedi; biz de yumuşak hamurlardaydık. O yüzden Portimao sonrasında çok farklı bir yarışma ve geçiş algısı oluştu."

"Başka bir şey yapacak hıza sahip değildik, birinden 0.3 - 0.4 saniye hızlı olsanız bile arkasına takılıp kalıyorsunuz. Sadece 1. viraja girerken savunma yapmanız gerekiyor, onun haricinde 1 turluğuna daha güvendesiniz."

"Pist başka bir şey yapmaya izin vermiyor, o yüzden biraz sinir bozucu. Tüm yarış boyunca bizim yaptığımız gibi yerinizde durmanız gerekiyor."

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Emilia Romagna GP'sinden iki hafta sonra Formula 1'in sıradaki durağı Türkiye GP'si olacak. Intercity Istanbul Park, aynı Imola gibi, çok uzun bir zaman sonra takvime geri dönüş yapacak olan bir pist ve tüm sürücülerin heyecanla beklediği bir pist.

Norris, boyun kaslarının sekizinci viraja hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Daha önce hiç orada bulunmadım. Neler olacak göreceğiz."

"Orası çok hızlı bir viraj, o yüzden çok kötü değil ve bugünün araçlarıyla da virajdan tam gaz geçebileceğimizi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum, yeni bir macera ve şu ana kadar görüp televizyonda izlediğim kadarıyla havalı bir pist, dört gözle bekliyor olacağım."