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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Norris: "Imola'da geçmek çok zor"

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Norris: "Imola'da geçmek çok zor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Efe Kahya, Editör

Imola'da yapılan Emilia Romagna GP'sini sekizinci sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, pistin geçiş yapılamayan doğasından yakındı.

Yarışa dokuzuncu sırada başlayan İngiliz pilot, oldukça sessiz bir yarışı geride bıraktı ve Imola'da sekizinci oldu. Norris, bunun nedenini, 2020 araçlarının genişliği altında çok dar kalan Imola'nın doğal yapısına bağladı. 

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İngiliz pilot yarışı hakkında şunları söyledi: "Geçiş yapmak çok zordu. Perez, yıpranmış lastikler kullanan Leclerc’i bile geçemedi; biz de yumuşak hamurlardaydık. O yüzden Portimao sonrasında çok farklı bir yarışma ve geçiş algısı oluştu."

"Başka bir şey yapacak hıza sahip değildik, birinden 0.3 - 0.4 saniye hızlı olsanız bile arkasına takılıp kalıyorsunuz. Sadece 1. viraja girerken savunma yapmanız gerekiyor, onun haricinde 1 turluğuna daha güvendesiniz."

"Pist başka bir şey yapmaya izin vermiyor, o yüzden biraz sinir bozucu. Tüm yarış boyunca bizim yaptığımız gibi yerinizde durmanız gerekiyor."

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Emilia Romagna GP'sinden iki hafta sonra Formula 1'in sıradaki durağı Türkiye GP'si olacak. Intercity Istanbul Park, aynı Imola gibi, çok uzun bir zaman sonra takvime geri dönüş yapacak olan bir pist ve tüm sürücülerin heyecanla beklediği bir pist.

Norris, boyun kaslarının sekizinci viraja hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Daha önce hiç orada bulunmadım. Neler olacak göreceğiz."

"Orası çok hızlı bir viraj, o yüzden çok kötü değil ve bugünün araçlarıyla da virajdan tam gaz geçebileceğimizi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum, yeni bir macera ve şu ana kadar görüp televizyonda izlediğim kadarıyla havalı bir pist, dört gözle bekliyor olacağım."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lando Norris
Editör Memet Kağan Bilgili

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