Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım"

Lando Norris, bugün gerçekleştirilen yarışa ikinci sıradan başlayacak fakat normal şartlar altında Max Verstappen'i geçmesi kolay olmayacak.

Bugün gerçekleştirilecek yarıştan hemen önce konuşan Norris, buna rağmen İngiliz pilotu startta geride bırakmak istediğini söyledi.

McLaren pilot, "Silverstone'da başardığımı tekrarlamaya ve ilk virajda Max Verstappen ile mücadele etmeye kararlıyım. Fakat bu sefer biraz daha uzun süre ilk sırada kalmaya çalışacağım!"

"Endişe duyduğumuz ana konulardan biri lastik aşınması. İkincisi ise hava durumu."

"Sabırlı olmamız ve her şeyi yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor fakat Max startta lider kalmayı başarırsa arayı açacak."

"Mücadele eminim yoğun geçecek, kolay bir yarış beklemiyorum fakat iyi bir sonuç alabileceğimize eminim."

Lando Norris, McLaren, is interviewed after Qualifying by David Coulthard Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Williams da dahil olmak üzere herkes ciddi bir rakip olarak görülmeli. Özellikle Williams hafta sonunun başından itibaren hızlıydı."

"Alex Albon çok iyi sürüyor." dedi.

Oscar Piastri de sekizinci sıradan başladığı yarışta birkaç sıra yükselme hedefinde.

"Elbette geçiş yapmak zor olacak fakat deneyeceğim."

"Bugün hava durumu, lastik aşınması ve çeşitli faktörlerden ötürü değişken bir yarış olacak fakat umarım bir mucize yaratabilir ve ortaya çıkacak tüm fırsatları değerlendirebiliriz."

"Geçiş yapmak çok zor olduğu için ek faktörlere ihtiyacımız var, Formula 2 yarışının kaosa dönüştüğünü gördük!"

"Umarım bizi de benzer bir şey bekliyordur."