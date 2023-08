Norris: "İlk virajda Verstappen'i geçmeye çalışacağım"

Lando Norris, bugün gerçekleştirilen yarışa ikinci sıradan başlayacak fakat normal şartlar altında Max Verstappen'i geçmesi kolay olmayacak.

Bugün gerçekleştirilecek yarıştan hemen önce konuşan Norris, buna rağmen İngiliz pilotu startta geride bırakmak istediğini söyledi.

McLaren pilot, "Silverstone'da başardığımı tekrarlamaya ve ilk virajda Max Verstappen ile mücadele etmeye kararlıyım. Fakat bu sefer biraz daha uzun süre ilk sırada kalmaya çalışacağım!"

"Endişe duyduğumuz ana konulardan biri lastik aşınması. İkincisi ise hava durumu."

"Sabırlı olmamız ve her şeyi yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor fakat Max startta lider kalmayı başarırsa arayı açacak."

"Mücadele eminim yoğun geçecek, kolay bir yarış beklemiyorum fakat iyi bir sonuç alabileceğimize eminim."

Lando Norris, McLaren, is interviewed after Qualifying by David Coulthard

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images