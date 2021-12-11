Norris: "İlk virajda büyük riskler almayacağım"

Mükemmel turuyla sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Norris, birçok kişiyi şaşırtmıştı. Abu Dhabi GP'nin startında Norris'in önünde sadece Max Verstappen ve Lewis Hamilton olacak.

Norris, yarın yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak. Norris'in önünde start alacak Lewis Hamilton ise yarışa orta hamurla başlayacak.

Norris, daha yumuşak hamurla iyi bir start alması durumunda Hamilton'ın hatta Verstappen'in bile önüne geçebilir ve şampiyonanın kaderiyle oynayabilir.

İngiliz pilot, sıralama turlarının hemen sonrasında verdiği demeçte, biraz endişeli olduğunu söylemişti.

Norris'e, ilk virajda temas yaşanmamasının kimin sorumluluğunda olduğu soruldu. İngiliz pilot, hem kendisinin hem de şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton-Verstappen ikilisinin dikkatli olması gerektiği görüşünde.

Norris, "İlk virajın temiz geçilmesi, hem onların hem de benim sorumluluğum. Onların şampiyonluk savaşı için mücadele etmesine saygı gösterip, kimseye hasar vermemeniz gerek. Yani, büyük riskler almayacağım. Onların ne için savaştığını biliyorsunuz ve ben, ne için savaştığımı biliyorum."

"Yine de yarışabiliriz. Onları geçebilirim ve onlara karşı yarışabilirim. Geçiş fırsatı görürsem, hâlâ geçiş yapabilirim."

"Elbette üzerimde büyük bir sorumluluk var. Ancak onların kaybedecek şeyleri var, benim ise kazanacaklarım."

"Fakat dediğim gibi hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum. Gerçekçi olacak olursak, rakibimin onlar olmadığını biliyorum. Birkaç tur içinde farkı açacaklar. Yani akıllı davranıp, mücadelelerimi doğru seçmeliyim." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Erik Junius

Norris, sonrasında kendisine Rusya GP'den bu yana en iyi grid pozisyonunu getiren son turu hakkında konuştu.

İngiliz pilot, son virajın çıkışında gaza erken oturması dışında hatasız bir tur attığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bence tüm tur boyunca tek bir hatam vardı: Son virajın çıkışında çizgiyi bir an önce geçmek istedim ve gaza erken oturdum. Bunun dışında turun geri kalanıyla mutluyum."

"Bence bizim aracımız sıralama turlarında canlanıyor, aracın içinde güvenim artıyor. Fakat aracımız bir puzzle gibi, her şeyi bir araya getirmek çok zor. Aracımızı hâlâ özel bir şekilde sürmem gerekiyor."

"İlk turumdaki ilk sektörüm gayet iyiydi ancak 6. virajda ufak bir blokaj yaşadım. İlk turumda blokaj yapmama rağmen ikinci turumdaki ilk sektör derecemde gelişme yoktu. Turun geri kalanı ise iyiydi. Özellikle de 9. virajda oldukça iyiydik. Dokuzuncu virajdaki performansım, o virajdaki diğer iyi araçlara yakındı."

"Bence bir turu hızlı yapan şey, onun temiz olmasıdır ve dediğim gibi, son virajın çıkışındaki hatam dışında temiz bir turdu. Hep doğru apeksleri aldım, frenleme noktalarım doğruydu. Bence diğer birçok pilot onlara 0.03, 0.05 kaybettiren hatalar yaptılar ve ben hata yaptığımı hissetmiyorum."