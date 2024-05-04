Norris: "İlk turdaki temasın suçlusu Hamilton"
Lando Norris, kendisini Miami sprint yarışının dışında bırakan ilk viraj temasında suçlunun Lewis Hamilton olduğunu düşünüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren pilotu, Hamilton tarafından başlatılan zincirleme reaksiyonun bir parçası olarak Lance Stroll'ün kendisine temasıyla ilk turda yarış dışı kaldı.
Hamilton virajın iç tarafına geçmek için agresif bir hamle yapmış, daha sonra bunun nedeninin ilk virajın iç tarafında bir boşluk görmesi ve geçmeye karar vermesi olduğunu iddia etmişti.
Bu temas Norris'in yarış dışı kalmasına neden olurken, Stroll de aracına hasar aldı ve pite dönerek yarış dışı kaldı. Hamilton yarışı 8. sırada bitirse de pit şeridinde hız yaptığı için aldığı yarış sonrası zaman cezası nedeniyle 16. sıraya geriledi.
Sprint yarışından sonra konuşan Norris, çarpışmadan kimin sorumlu olduğunun açık olduğunu söyledi.
Norris, resmi F1 kanalına yaptığı açıklamada, "Lewis içeriye daldı ve temasa neden oldu."
"Bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu." dedi.
Norris aracındaki hasarın tam boyutundan emin olmasa da, yarışa devam etmeye değecek gibi görünmediğini açıkladı.
Norris, "Açıkçası hasarın büyüklüğünden tam emin değilim."
"Jantım gitmiş gibi görünüyor. Sadece süspansiyon hasarı olduğunu düşünmüştüm ama puan almanın zor olduğu bir yarış için aracı zorlamanın ve daha fazla hasar vermenin bir anlamı yok. Bu yüzden en iyisi yarıştan çekilmekti." şeklinde konuştu.
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