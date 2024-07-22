Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"

McLaren, ilk iki sıradan başladığı Macaristan'da duble yapmayı başardı ve 2021'den bu yana ilk kez bunu başardı.

Yarışı ikinci bitiren Lando Norris, takımın performansıyla ilgili şöyle dedi: "Hafta sonum hakkında havalı bir kelime bulmaya çalışıyorum. Sadece harika diyebilirim."

"İnanılmazdı. Takım olarak hepimiz için çok iyi bir hafta sonu oldu. Hatasız geçti; aracın temposu harikaydı."

"Muhtemelen bu hafta sonu kendimizden emin şekilde en hızlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Sanırım bu yıl ilk kez bunu kendimden emin bir şekilde söyleyebiliyorum."

"2021 Monza'dan bu yana ilk kez duble yaptık. Bir yıl öncesinden beri mücadele ediyorduk ve Miami'den bu yana mükemmel bir geri dönüş yaptık."

"İnanılmaz bir süreç oldu. Takım için harikaydı. Bu yolculuğun bir parçası olan herkesi böyle bir şeyle ödüllendirdiğimiz için çok mutluyum."

"Geçen yılın sonunda bu yıl yarış kazanacağımızı söylemiştim. Yılın başında Red Bull için kolay bir yıl olmayacağını zaten söyledim ve bunların hepsi gerçekleşti."

"Bu yüzden takım olarak harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bence her şeyden önce takıma teşekkür etmem lazım; bize harika bir araç verdiler."

Norris şampiyonluk konusunda da şunları söyledi: "Bugün kazandık ve bu yılki ikinci zaferimizi aldık. Diğer yanda Red Bull'un çok daha fazla galibiyeti var. Mercedes neredeyse bizim kadar galibiyet aldı."

"Yani bugün bir yarış kazanmış olmamız ve baskın bir hafta sonu geçirmiş olmamız en hızlı araç olduğumuz anlamına gelmiyor."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"Bu yıl belki de sadece iki hafta sonu griddeki en iyi araca sahiptik."

"İnsanlar kendi fikirlerini ortaya koyabilir ve istediklerini söyleyebilirler. Daha fazla kazanma fırsatımız var mıydı? O günlerde tamamen en hızlı araca sahip miydik? Sanmıyorum. Fakat bunu düşündüğümde, şu anda ne yaptığımızı, gelecekte neler yapabileceğimizi düşündüğümde, o zaman elbette şampiyonluğu düşünebiliyorum. Buna hayır demek aptallık olur."

"Fakat beni yanlış anlamayın, kapatmam gereken 70-80 puan fark olduğunu da biliyorum. Bu yüzden pek çok kişi hiç şansımız olmadığını söyleyebilir."

"Yine de biz savaşmaya devam edeceğiz ve bunun için fırsatlarımı en iyi şekilde değerlendireceğim."

"Bu Max'e ve Red Bull'a bakarsak, çok iyi performans göstermiyorlar, hatalar yapıyorlar, kaza yapıyorlar. Bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz ve gelecekte çok daha fazlası olabileceğini biliyoruz."

"Yani bence savaş hâlâ devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi bunun çok zor ve iyimser bir durum olduğunu biliyorum ama bu zorluğa hayır demeyeceğim ve kesinlikle takım olarak da demeyeceğiz."

"Psikolojik olarak da mutluyum ve mücadeleye hazırım. Hâlâ Red Bull Ring'deki olayda yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Benim hatam değildi. Yani mücadeleye hazırım. Heyecanlıyım."