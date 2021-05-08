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Norris: ''İlk bölümde iki set lastik kullanmamız, bize pahalıya patladı"

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Lando Norris, ilk bölümde Nikita Mazepin tarafından bloklanarak zaman kaybetmesinin, sıralama turlarında iyi bir sonuç alma şansını bitirdiğini dile getirdi.

Norris: ''İlk bölümde iki set lastik kullanmamız, bize pahalıya patladı"

McLaren pilotu, sıralama turlarındaki ilk bölümdeki ilk turunda oldukça hızlı sektör derecelerine sahipti ancak son şikanda birkaç araç yüzünden vakit kaybetti.

İngiliz pilotun önünde kalan Mazepin, ona böyle yakın bir seansta çok değerli olan birkaç ondalık kaybettirdi. Bu da Norris'in ilk bölümden çıktığından emin olmak için 2 set lastik kullanmasına neden oldu.

Bu fazladan kullandığı lastik seti, üçüncü bölümde Norris'in tek bir tur atmasına neden oldu. Seansı 9. tamamlayan Norris, tüm bunlara rağmen daha iyi bir iş çıkarabileceğini söyledi.

Seansın ardından Mazepin ile yaşadığı olay hakkında konuşan Norris, ''Bence bu olay sıralama turlarıma zarar verdi. Araç iyiydi. Çok da kötü bir iş çıkardığımı düşünmüyorum''

''Bana fazlasıyla zaman kaybettiren biri vardı ve bu yüzden ikinci kez tur atmam gerekti. Özellikle her şey bugünkü gibi yüzde bir, onda bir saniyelerle belirlenirken, turunuzu geliştirmek için her türlü fırsatı değerlendirmeniz ve hata yapmamanız gerek.''

''Böyle bir olay yaşadığınızda ve son bölümde sadece 1 tur atabildiğinizde bu size pahalıya patlıyor. Yani, biraz sinir bozucu çünkü bugün 6 ya da 5. olabilirdik.'' dedi.

Norris, son bölümde ikinci turlarda pist koşullarının daha da kötüleştiğini ve bu yüzden tek turunu daha kötü pist koşullarında attığını da ifade etti.

Konu hakkında konuşan Norris, ''Sanırım 13. virajda biraz çakıl vardı. Birisi orada Perez'in spin attığını söyledi ve o bölgeden geçen ilk pilot bendim.''

''Kimse ikinci turlarında gelişemedi, rüzgar mı arttı ya da ne oldu bilmiyorum ama yani, şanssızlık yaşadık.''

''Bilseydik yeni set lastiklerimizi ilk turumuzda kullanırdık ama bunu kimse bilemezdi. Yani, sadece şanssızdık. Bunun tek nedeni de ilk bölümde, son virajda yaşadığım trafikti.'' ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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