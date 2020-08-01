Norris, ilk 5'te olabilmek için aşırı zorlamamış

Norris, sıralamaların başında aşırı risk alarak sürdüğü ve sonucunda çok fazla hata yapıp turu bir araya getiremediği için ancak 15. olabildi ve kıl payı 2. seansa geçti.

Ancak kendi evinde yarışa pilot, son seansta üç büyüklerin arkasında orta grupta en önde yer alan isim olmayı başardı.

Norris, "Potansiyelimin altında ya da bir şeyleri saklayarak sürüş yapmıyordum. Neredeyse tam tersiydim."

"Q1 ve Q2'de biraz fazla zorluyordum. Bu bana 0.1 sn gibi az kaybettirmiyordu. Aşırı zorladığım için büyük hatalar yapıyordum."

"O esnada maksimumu almak için ne kadar zorlarsam, o kadar kötüye gittiğimi hissettim çünkü hafif rüzgara denk geldiğimde, sınırları aştığımı gördüm."

"Bu yüzden sınırın altında sürmeye başladım."

"Hafif arkadan kayma gibi şeyler olduğunda, bu bana 0.2 sn kaybettirmiyordu. Bu durumda daha büyük hata yapabiliyordum."

"Q1 ve Q2'de dağınıktım. Bu sınırların altında sürmekten değil, üstünde sürmekten kaynaklanıyordu. Asıl gereken yerde iyi performans sergiledim." dedi.

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl, pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris'i bu sene gösterdikleri istikrarlı sıralama performansları nedeniyle övdü.

Seidl, "Carlos ve Lando'nun her hafta başardıklarına büyük saygı duyuyorum."

"Bu hafta sonu ile art arda 4. hafta sonu sıralamalarda iki araçla birden Q3'e geçtik. Bu, McLaren'da iki büyük pilota sahip olduğumuzu doğruluyor."

"Bu, bazı takımlara göre açık bir şekilde avantaj." dedi.