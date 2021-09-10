Norris, ilk 3'ün gerisinde kaldığı için üzgün

Sıralamaların 3. seansındaki ilk haklarda lider Lewis Hamilton'ın 0.065 sn arkasında 3. olmayı başaran Norris, ikinci haklarda en hızlı isim olan Valtteri Bottas'ın 0.434 sn gerisinde 4. oldu.

McLaren pilotları son bölümde Red Bull'dan daha hızlı göründüler ancak ne Daniel Ricciardo, ne de Norris, Max Verstappen'i geçmeyi başaramadılar. Norris, Verstappen'in 0.023 sn gerisinde 4. oldu.

Norris, "Bu kelimeden - çok yakındı - nefret ediyorum çünkü bu her zaman sizin yeteri kadar iyi iş çıkarmadığınızı hissetmenize neden olur."

"Mutluyum. Geçen hafta sonundan çok daha iyi bir pozisyondayız. Yarış için her zamandan daha çok sabırsızlanıyorum. Geri dönmek için güzel bir hafta sonu. Şu an için iyi bir pozisyondayız."

"3. sırayı kaçırmak bir nevi üzüyor. Biraz daha fazlasını isterdim ve bugün aracımızda onu alabilecek hıza sahiptik. Ancak sanırım bunu yarın deneyip başarmalıyım." dedi.

Norris, Q3'teki ilk turunun "en iyi turu" olduğunu söyledi ve seans sonunda AlphaTauri'den Pierre Gasly ile 0.3 sn fark yapmasının kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Norris, "Aracımız güzel. Tur zamanları da bunu gösteriyor. Gasly ve yarıştığımız diğer isimler karşısında biraz farka sahibiz. Yani araç canlı, iyi çalışıyor."

"Bu tuhaf, öyle değil mi? Bir pistte pole pozisyonundan, Verstappen'den 1.5 sn yavaş kalırken şimdi burada onun 0.1 sn'nin çeyreği kadar gerideyiz."

"Bu tamamen pistle ve aracın farklı pistlerde çalışma şekliyle alakalı. Piste göre fark devasa olabiliyor."

"Gerçekten çok fazla şey değiştirmedik. Ancak araç burada çok daha hızlı. Bu güzel bir şey." dedi.