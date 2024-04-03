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Formula 1 Japonya GP

Norris: "İlerlemeye ve rakiplerimizle mücadele etmeye odaklandık"

Lando Norris, şu ana kadar en iyi sezon başlangıcını yaptıkları için memnun ve tamamen rakipleriyle mücadeleye odaklandıklarını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren

Andrew Ferraro

2024 sezonuna geçtiğimiz sezona kıyasla oldukça iyi başlayan McLaren'in Mercedes ile üçüncülük mücadelesinde olacağı öngörülüyordu.

İlk iki yarışta podyum mücadelesinden uzak kalan McLaren pilotları, Avustralya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in yarışın ikinci turunda yarış dışı kalmasıyla kendilerini gösterme fırsatı buldular.

Norris, Ferrari pilotlarının ardında podyuma çıkma şansı kazandı.

Podyumun ardından Norris, bu hafta gerçekleşecek Japonya Grand Prix'si için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Mclaren pilotu, "Japonya Grand Prix'si için heyecanlıyım."

"Burası en sevdiğim pistlerden biri ve tüm taraftarları görmek her zaman eğlenceli, her zaman çok tutkulular. Ayrıca gerçekten harika görünen özel bir görünümle yarışacağız."

"Geçen hafta fabrikaya geri dönmek ve Avustralya GP sonucumuzu fabrikadaki herkesle birlikte kutlamak harikaydı. Avustralya'daki verileri gözden geçirip ve mühendislerimle birlikte bir sonraki yarışa hazırlandık. Şu ana kadar bizim için iyi bir sezon başlangıcı oldu, ilerlemeye ve rakiplerimizle mücadele etmeye devam etmeye odaklanmış durumdayız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım arkadaşı Oscar Piastri ise, Japonya Grand Prix'sinde ilk podyumunu elde ettiği için Suzuka pistinin kendisinde farklı duygular barındırdığını dile getirdi.

"Japonya Grand Prix'si benim ilk Grand Prix podyumum ve takım için çifte podyum gibi güzel anılar barındırıyor."

"Avustralya'da mücadelenin içinde olduğumuz dördüncülükten sonra, bir başka iyi sonuç elde etmek için gelişmeye devam etmeye daha da kararlıyız."

"Japonya'da kullanacağımız görünümü de gerçekten çok beğendim. Ayrıca tüm taraftarları görmeyi ve her zaman getirdikleri coşkulu atmosferi deneyimlemeyi dört gözle bekliyorum. Burası yarışmak için harika bir pist ve bulunmak için de harika bir yer."

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