Norris ile Verstappen'in Avusturya kazasından sonra Silverstone biletleri kapışılıyor!

Formula 1 hayranları, Avusturya'da Lando Norris'in Max Verstappen ile yaşadığı çarpışmanın ardından bu hafta sonu yapılacak Britanya Grand Prix'si için kalan biletleri hızla satın alıyor.

Britanya Grand Prix'si yetkilileri, Red Bull Ring'deki aksiyonu izleyen taraftarların bu haftaki yarış için bilet satışlarında bir artış fark ettiğini bildirdi.

Mercedes için şaşırtıcı bir şekilde zafer kazanan George Russell ve Norris ile Verstappen'in pistte yaşadığı olayın etkileri, hayranların üçlü yarış serisinin son yarışı için bilet kapma çabasına girmesine neden oldu.

Geçen yılki etkinlik boyunca toplam 480.000 katılım oldu ve Silverstone yetkilileri, bazı eleştirilere karşın bilet fiyatlarının artmasına rağmen, bu yılki yarışın da dolu olmasını bekliyor.

Lewis Hamilton, Northamptonshire pistinin, hayat pahalılığı krizinin ortasında artan fiyatlar nedeniyle daha uygun hale getirilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak fiyatlardaki artış, canlı aksiyonu izlemek için sabırsızlanan seyircileri caydırmadı ve kalan biletlerin sayısı yüzlerle sınırlı kaldı.

Autosport daha önce Silverstone yetkilisi Stuart Pringle'ın, Verstappen'in başarısı nedeniyle yılın başında bilet satışlarının yavaş olduğunu, "Red Bull'un domine etmesiyle bu işlerin çok daha zor olduğunu" belirttiğini bildirmişti.

Verstappen buna bilet satışlarının başarısızlığının kendisiyle ilgisi olmadığını ve sorumluluğun organizatöre ait olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.

Pringle ayrıca, "Bir organizatör olarak bilet fiyatlandırma stratejinizi doğru belirlemelisiniz. Fiyatları düşürerek bu işleri daha hızlı hale getirebilirsiniz. Ancak ödememiz gereken pahalı faturalar var, özellikle organizatör ücreti. Bu nedenle stratejiyi belirlemek ve işe yaradığından emin olmak önemlidir ve bu konuda oldukça rahatız." diye eklemişti.

Bu hafta sonu yarışı öncesinde Silverstone, Verstappen'in Barselona'daki İspanya GP'sini kazanmasıyla bile bilet satışlarında bir artış fark ettiğini bildirdi.

Silverstone, 2022'de şu ana kadarki en hızlı şeklinde dolmuş ve yarış günü için satışa sunulduktan kısa bir süre sonra 142.000 bilet kapışılarak tükenmişti.

Geçen yıl rakamlar artmaya devam etti, ancak bu yıl pist, müşterilere daha iyi bir deneyim sunacağına inandığı için kapasiteyi kasıtlı olarak azalttı.

Organizatörler ayrıca hafta sonunu başlatmak için rock grubu Kings of Leon'u ayarlayarak hayran eğlencesine yatırım yapmaya karar verdi. Rapçi Stormzy Cuma günü, Pete Tong Presents Ibiza Classics

Cumartesi günü ve davul ve bas grubu Rudimental Pazar günü sahne alarak dört günlük müzik festivalini kapatacak.

