Norris: "İkincilik iyi bir sonuç, gayet mutluyum"

Zandvoort'ta hafta sonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan Norris, sıralama turlarında da son ana kadar pole pozisyonu için mücadele etti.

İlk turların ardından geçici pole pozisyonuna oturan Norris, ikinci turuna da 0.4 saniye farkla başlamıştı, ancak sonrasında tempo kaybetti ve Max Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Norris her şeye rağmen oldukça keyifli.

Norris, "Hâlâ mutluyum, ikincilik iyi bir sonuç. Sanırım bu tür koşullarda, ara sıra Max'in bir hata yapmasını umuyorsunuz ama yapmıyor. Biraz sinir bozucu bir durum.

"Yine de çok mutluyum. Takım harika bir iş çıkardı. Kaotik bir sıralamaydı ama yine de ikinciliği kapmayı başardık."

"Sıralama turları her zaman streslidir, koşullar ne olursa olsun. Ama bugün her şey kesinlikle çok daha zorlayıcıydı."

"Son turumun ilk yarısı çok iyiydi, ikinci yarısı ise kariyerimin en kötü turlarından biriydi. Tüm sıkıntılara rağmen bu koşulları her zaman sevmişimdir."

"Sürüş anlamında çok iyiydik, lastik performansı da çok iyiydi. Evet, yapacak biraz işim var. En rahatı olmasa bile yeterince iyi bir gündü." dedi.