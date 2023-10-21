Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"
McLaren pilotu Lando Norris, çok iyi olmayı beklemedikleri Amerika GP sıralama turlarında ikinci olmalarının ardından mutlu görünüyor.
Lando Norris, düşük hızlı virajlardaki kötü performanslarından ötürü Austin'de güçlü olacaklarını zannetmiyordu.
Fakat cuma günkü sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yaptı ve yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.
Sıralama turlarının ardından sonucu yorumlayan Norris şöyle dedi: "Max'in genel hız açısından nerede olması gerektiğine bakarsanız, Red Bull'ların muhtemelen en hızlı olmaya yakın olduğunu görürsünüz."
"Ferrari'yi geçmeyi beklemiyordum, bu açıdan beklediğimiz pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum."
"Öbür yandan pole pozisyonuna beklediğimden daha yakınız. Bence bugün küçük de olsa pole şansımız vardı."
"Burada ilk üçte oturuyor olmak hoş bir sürpriz oldu, özellikle ikincilik daha da büyük bir sürpriz oldu. Yani bizim için iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim."
"Biraz şaşırtıcı, çünkü düşük hızlı virajların normalde bizim en büyük zaafımız olduğunu biliyoruz ve burada Katar'a kıyasla yüksek hızlı bölüm sayısı daha az."
"Bu yüzden bugünden memnunum."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
Üçüncü bölümde bir başka yeni lastiğe sahip olsaydı, pole pozisyonunu alıp alamayacağı sorusuna Norris, "Bu aptalca bir soru. Bunu asla bilemezsiniz."
"Eğer iyi bir tur atsaydım, belki o zaman pole olabilirdi fakat birkaç hata yaptım. Eminim bugün pek çok kişi hata yapmıştır. Her şeyi bir araya getirmenin kolay olduğu bir pist değil, bazı yerlerde asfalt kötü, kaygan ve bazı virajlarda rüzgar var, tümsekler var. Sanırım pek çok şey oluyor. Dolayısıyla bugün burada oturuyor olmak beni mutlu ediyor." cevabını verdi.
Sonrasında şöyle devam etti: "Belki biraz daha fazlası olabilirdi ama eminim Charles [Leclerc] da bunu düşünecektir, bu yüzden genel olarak sıralama turlarından memnunum."
"Yarın iyi bir sonuç ve önemli puanlar almak için bir şansımız daha var. Şimdi odak noktamızı buna çevireceğiz ve Sprint'te daha iyi olmayı hedefleyeceğiz."
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