Norris: "İkinci antrenmanı kaçırmamın zararlarını yarın göreceğiz"

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Norris, Cumartesi günü hayal kırıklığı yaşayan isimlerden birisiydi, normalde ikinci bölümdeki son turuyla iyi bir derece yakalayıp üçüncü bölüme kalacakken 9. virajda pist sınırlarını aştığı için turunun silinmesi sonucu 11. sıraya geriledi ve güne veda etti.

Norris, Lance Stroll ile pit yolunda yaşadığı başka bir olayla ilgili soruşturma sırasında izlediği FIA videolarının, pist sınırlarını ihlal ettiğini gösterdiğini kabul etti.

McLaren pilotu, "Her şey gerçekten göründüğü kadar basitti. Tek sorun, araç üstü görüntülerinde pistteymişim gibi görünüyordu, ancak FIA'nın araç dışı kameralarından bakıldığında açıkça pist dışındaydım. Bu kadar basit."

"Bence bu virajda işleri bu kadar zorlaştıran şey hemen dış tarafta çakıl havuzu olması ve havuzun gerisindeki 10 santimlik alanın kullanılamaması."

"Bazı durumlarda sadece çakılın sınır olduğunu söylemek çok daha kolay olurdu ve herkes yeterince zorlayabilirdi."

“Eğer sınırları aşarsanız zaten ceza alıyorsunuz, fakat bilmiyorum, tüm sezon boyunca bir kural beyaz çizginin sınır olduğuna yönelikti, bu yüzden buna bağlı kalmadım."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında kerblere fazla çıkarak araca hasar veren Norris, seansın kalanını garajda geçirmek zorunda kaldı ve ciddi zaman kaybetti.

Motorsport.com tarafından bu seansı kaçırmanın onu ne kadar etkilediği sorulduğunda Norris, "Bunu hiçbir şey için bahane olarak kullanmak istemiyorum."

"Bu durumun etkisini yarın uzun sürüşler esnasında göreceğiz. Yüksek yakıt yüküyle sürüş yapmak, sıcak hava koşullarında lastikleri yönetmek ve lastik sıcaklıklarını kontrol altına almak gibi şeyleri yarış sırasında anında öğrenmek kolay değil.

"Elbette, ne yapmam gerektiği konusunda şimdiden iyi bir fikrim var. Ama hiçbir şey gerçekten tur atmanın yerini tutamaz."

"Sıralama turları için herhangi bir zararı olduğunu ise söyleyemem. Yarın için belki sadece birkaç adım gerideyiz, ancak umarım yarışın ortasında telafi edemeyeceğim bir şey yaşamam."

McLaren practice a pit stop on the Lando Norris McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo için ise iyi bir gündü. Son bölüme kalan ve dokuzuncu olmayı başaran Avustralyalı pilot, bu sezon ilk kez bir Cumartesi günü Norris'i geride bıraktı.

Ricciardo, "Sanırım hala yeni parçalar hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Güncellemeleri araca koyup aracı piste çıkarmak asla kolay bir iş değil."

"Bence güncellemeleri getirmenizin ardından iyi bir denge yakalamanız da gerekiyor, halen bunu yapmak için çalışıyoruz."

"Yeni parçaları maksimum performansta kullanıp kullanmadığımızdan henüz emin değilim, ancak hala bir öğrenme aşamasından geçiyoruz, dolayısıyla üçüncü bölüme kalmak oldukça iyi."

"Halen daha da hızlanmaya çalışıyoruz, ancak genel olarak kötü bir sonuç değildi çünkü tüm hafta sonu boyunca hızlı değildik ve üçüncü bölümün garanti olduğunu düşünmüyordum. Bu daha çok bir hedef gibiydi ve bence sağlam bir iş çıkardık." dedi.