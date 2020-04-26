Norris, iki yarışlık hafta sonları bekliyor
Lando Norris, Formula 1 yeniden başladığında, iki yarışlık hafta sonları beklediğini söyledi.
McLaren sürücüsü Norris, uzun bir aradan sonra araçlara geri dönecek olmanın, fiziksel olarak zorlayıcı olacağını söyledi.
Norris, “Uzun bir ara oldu. Hiçbir şey süremediğiniz için kış arasından bile daha uzun olacak.”
“En kötü şey ise, hiçbir araç kullanamamamız. F3, F2 veya herhangi bir aracı bile kullanamıyoruz. Herkes evinde tıkılı kalmış durumda. Sürebildiğimiz en hızlı şey, yollarda kullandığımız kendi yol araçlarımız, ki bunlar pek hızlı değil. Bu garip.”
“IndyCar’da nasıl olacak bilmiyorum, ama duyduğum kadarıyla biz herhangi bir test olmadan direkt olarak yarış hafta sonuna gideceğiz. Yarış hafta sonlarında da muhtemelen iki yarış olacak. Her şey daha kompakt olacak, üzerinize daha çok yük binecek.”
“Alışmanız gereken farklı şeyler var. Boyun bölgesinin sağlamlığı, kış boyunca sürdürülmesi en zor şeylerden biri. Hafta sonunda iki yarış yapmak, uzun yarışlar yapmak gibi şeyler, üstesinden gelmek için kolay şeyler değil.”
“Özellikle de araçların daha hızlı olacak olmasıyla, ne olursa olsun zorlu olacak. Fiziksel olarak zorlu olacak, ancak zaten bu her sene zorluğun bir parçası.” dedi.
Ancak Norris, sezon başladığında, F1’in insanların güvenliğinin riske atılmadığından emin olması gerektiğini söyledi.
“Mümkün olan en kısa sürede yarışlara dönmeyi istiyoruz. Ancak aynı zamanda, bu bize bağlı değil. Bu, herkesin güvenliğinin sağlanmasına bağlı. Elbette birçok kişi F1’in başlamasını istiyor. Ancak herhangi bir şey yanlış giderse, sporu büyük bir şekilde etkileyebilir.”
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Norris, iki yarışlık hafta sonları bekliyor
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