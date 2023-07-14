Norris iddialarını yalanlayan Ferrari, Leclerc ve Sainz'la devam etmek istiyor
Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kontratını uzatmak istiyor. Bundan ötürü de Lando Norris ve Alex Albon'la ilgili çıkan söylentiler gerçeği yansıtmıyor.
Ferrari şu anda sürücü pazarında yer almıyor. Hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat Ferrari mevcut kadroyla yola devam etmek istiyor.
İki pilotla yeni kontrat görüşmeleri henüz başlamadı. Bunu Monza'daki İtalya GP'sinden sonra yapacaklar.
Son günlerde Ferrari'nin Lando Norris'le ilgilendiği ve kendisiyle bir ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Ancak Motorsport.com İtalya'nın Ferrari'deki kaynakları, bu iddiaları dikkate dahi almadılar.
Lando Norris riceve i complimenti di Zak Brown dopo il secondo posto di Silverstone
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
İngiliz pilotun adı son dönemde Red Bull ile anılıyor ve Silverstone'da Norris'in menajeri Mark Berryman'ın Helmut Marko ile görüştüğü görülmüştü.
Fakat İngiliz pilot, şu anda McLaren'ın vazgeçilmez ismi ve 2025 sonuna kadar sözleşmesi var. Bu tarz söylentiler de Norris'in değerini yükselmekten başka bir işe yaramıyor gibi görünüyor.
Kısacası Norris şu noktada Ferrari'nin planlarının bir parçası değil çünkü Maranello merkezli ekip, mevcut ekibiyle yola devam etmek istiyor.
Ayrıca Alexander Albon'un Ferrari'ye geçmek istediği haberleri de doğru görünmüyor. Söylentilere göre Red Bull, Albon'u yeniden bünyesine almak istedi fakat Taylandlı sürücü, Maranello'da yarışma umuduyla bu teklifi reddetti.
Ancak Ferrari'nin Leclerc ve Sainz'dan memnun olduğu düşünüldüğünde bu düşünce bir hayalden ibaret.
Alexander Albon, Williams
Photo by: Erik Junius
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