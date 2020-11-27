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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Karmaşık bir gündü"

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Norris: "Karmaşık bir gündü"
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Bahreyn'de ilk 2 antrenman seansı boyunca Pirelli'nin 2021 lastiklerinin zorunlu testleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu seneki hamurlarla turlar da atan pilotlar, yükselen derecelerden şikayetçiydi; Lando Norris de zor bir Cuma gününün ardından fikirlerinin karıştığını ifade etti.

Seans sonrası duygularını yorumlayan Norris: "Duygularım karışık. Benim için pek kolay geçen günler olmadı. Tam sebebini bilemiyorum. O yüzden biraz daha incelememiz gerekecek."

Norris: "Ama 1. antrenmanda biraz zorlandım. Çünkü çok lastik deniyorduk, başka şeyler de vardı. Ve iyi bir ritim yakalayamadım. Ama benim için üstünde çalışılacak birkaç şey daha var."

"Araçtan istediğim kadar güven duyamıyorum. Ama yarın 3. antrenman seansında biraz daha antrenmanla ve gece verilerin üstünden geçerek bunu çözebilirim gibi hissediyorum."

"Özgüvenliyim ama evet, bugün pek kolay bir gün olmadı."

Yarış hızını da değerlendiren İngiliz pilot: "Bence yarış hızımızı iyi anlıyoruz. Ve lastiklerin ne yaptığını, o yüzden bu gece diğerlerinin ne yaptığını anlamak için ona biraz daha bakmalıyız çünkü yumuşak hamurlarda çok sıcaklık olduğundan kolay olmayacak gibi görünüyor. "

Sainz: "Yani 3. sıralama seansına yumuşak lastiklerle başlayınca uzun bir sürüş çıkarmak zor olacak. O yüzden yarın hangi yöne eğilmemiz gerektiği, yarın için ne seçmek istediğimiz konularında biraz fikrimiz var. Fakat yumuşak hamurlar halen en hızlısı o yüzden muhtemelen onları seçeriz. "

Son olarak 2021 lastikleri konusundaki fikirlerini ifade eden genç pilot: "Benim için sürmesi biraz daha zor. Ama çok büyük bir fark yok."

"Geceyle gündüz gibi değil. Tamamen farklı bir lastik değil yani. Halen benzerler, sadece biraz daha zor buluyorum o kadar." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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